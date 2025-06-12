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Памятный знак участникам СВО открыли в Пензе в День России
Памятный знак участникам СВО открыли в Пензе в День России - РИА Новости, 12.06.2025
Памятный знак участникам СВО открыли в Пензе в День России
Памятный знак участникам специальной военной операции открыли в Пензе в День России, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:07:00+03:00
2025-06-12T20:07:00+03:00
2025-06-12T20:07:00+03:00
пензенская область
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ПЕНЗА, 12 июн - РИА Новости. Памятный знак участникам специальной военной операции открыли в Пензе в День России, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Как и планировали, в День России открыли в Пензе памятный знак участникам СВО. Наши земляки участвуют в спецоперации с первых дней её проведения. 1102 жителя Пензенской области за проявленный героизм удостоены государственных наград. В том числе 932 человека - ордена Мужества, 98 человек - медали "За отвагу", 38 человек - медали "За храбрость". В Год защитника Отечества и 80-летия Победы по поручению президента мы уделяем особое внимание увековечиванию памяти наших бойцов", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что архитекторы создали композицию из символа Z с образом святого Георгия Победоносца — покровителя русских воинов, и георгиевской лентой. Памятный знак установлен в сквере Воинской доблести в центре Пензы. "Пусть он напоминает пензенцам о наших защитниках и станет местом проведения памятных мероприятий. После победы нам предстоит создать мемориал в честь бойцов СВО из Пензенской области", - добавил глава региона.
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россия, пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Россия, Пензенская область, Олег Мельниченко