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В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома - РИА Новости, 12.06.2025
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02:56 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/zhivotnye-2022406586.html
В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома
В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома - РИА Новости, 12.06.2025
В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома
Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:56:00+03:00
2025-06-12T02:56:00+03:00
общество
россия
александр якубовский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. "В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Под запрет попали крупные хищники - львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи - кобры, мамбы, хищные птицы - филины, ястребы, морские млекопитающие - дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов. В перечне прямо указаны гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие представители этого отряда. Исключение сделано, в частности, для одного из видов - магота", - сказал Якубовский. Парламентарий уточнил, что документ утверждает перечень из 121 вида. Также под запрет попали некоторые черепахи, в частности, каймановые с размером карапакса более 30 сантиметров, крокодилы, различные виды скорпионов, некоторые парнокопытные - жирафы и бегемоты. Кроме того, запрещены к содержанию в домашних условиях страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны. Основанием для утверждения перечня, по словам Якубовского, послужил закон "Об ответственном обращении с животными", принятый ранее Госдумой. "Нарушение запрета влечет административную ответственность - для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч рублей. В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии", - подчеркнул он. Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то для граждан предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей, отметил парламентарий. Якубовский добавил, что данный перечень направлен на защиту людей и предотвращение жестокого обращения с дикой фауной.
https://ria.ru/20250519/zhivotnye-2017851336.html
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общество, россия, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома

Якубовский: в России с 1 сентября запретят содержать дома львов, тигров и волков

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкАмериканский койот
Американский койот - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
России с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Под запрет попали крупные хищники - львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи - кобры, мамбы, хищные птицы - филины, ястребы, морские млекопитающие - дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов. В перечне прямо указаны гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие представители этого отряда. Исключение сделано, в частности, для одного из видов - магота", - сказал Якубовский.
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Парламентарий уточнил, что документ утверждает перечень из 121 вида. Также под запрет попали некоторые черепахи, в частности, каймановые с размером карапакса более 30 сантиметров, крокодилы, различные виды скорпионов, некоторые парнокопытные - жирафы и бегемоты. Кроме того, запрещены к содержанию в домашних условиях страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны.
Основанием для утверждения перечня, по словам Якубовского, послужил закон "Об ответственном обращении с животными", принятый ранее Госдумой.
"Нарушение запрета влечет административную ответственность - для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 30 тысяч рублей. В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии", - подчеркнул он.
Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то для граждан предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей, отметил парламентарий.
Якубовский добавил, что данный перечень направлен на защиту людей и предотвращение жестокого обращения с дикой фауной.
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