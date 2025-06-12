Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Зеленский: решение конфликта России и Украины находится в руках Трампа
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico.
В частности, глава киевского режима захотел ужесточения санкций.
"Все в его руках. <…> Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — сказал он.
В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, это не исключает остановку Трампом военной помощи, выделенной Киеву при Джо Байдене.
В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, это не исключает остановку Трампом военной помощи, выделенной Киеву при Джо Байдене.
За введение жестких санкций выступает американский сенатор Линдси Грэм*. Предложенный им вариант давления на Москву предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от Грэма ослабления его законопроекта. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.