https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022444212.html

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.06.2025

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:34:00+03:00

2025-06-12T10:34:00+03:00

2025-06-12T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico.В частности, глава киевского режима захотел ужесточения санкций."Все в его руках. <…> Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — сказал он. В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, это не исключает остановку Трампом военной помощи, выделенной Киеву при Джо Байдене.За введение жестких санкций выступает американский сенатор Линдси Грэм*. Предложенный им вариант давления на Москву предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от Грэма ослабления его законопроекта. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html

https://ria.ru/20250612/bouz-2022485814.html

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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, россия, украина, сша, нато