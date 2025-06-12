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Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 12.06.2025 (обновлено: 18:11 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022444212.html
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.06.2025
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:34:00+03:00
2025-06-12T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
россия
украина
сша
нато
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico.В частности, глава киевского режима захотел ужесточения санкций."Все в его руках. &lt;…&gt; Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — сказал он. В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, это не исключает остановку Трампом военной помощи, выделенной Киеву при Джо Байдене.За введение жестких санкций выступает американский сенатор Линдси Грэм*. Предложенный им вариант давления на Москву предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от Грэма ослабления его законопроекта. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, россия, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, НАТО
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Зеленский: решение конфликта России и Украины находится в руках Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз попытался указать президенту США Дональду Трампу, что он должен сделать в отношении России. Его слова цитирует Politico.
В частности, глава киевского режима захотел ужесточения санкций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Вчера, 08:38
"Все в его руках. <…> Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. Скорость принятия решений зависит от него", — сказал он.

В понедельник депутат Верховной рады Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться, это не исключает остановку Трампом военной помощи, выделенной Киеву при Джо Байдене.
За введение жестких санкций выступает американский сенатор Линдси Грэм*. Предложенный им вариант давления на Москву предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и секторов экономики, а также санкций в отношении стран, сотрудничающих с Россией. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 июня сообщала, что администрация Трампа добивается от Грэма ослабления его законопроекта. По данным издания, в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам Трампа наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Новое заявление Зеленского об Одессе вызвало недоумение у журналиста
Вчера, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
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