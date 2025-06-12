https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html

"Задействовали все": в США сделали неожиданное заявление о России

"Задействовали все": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.06.2025

"Задействовали все": в США сделали неожиданное заявление о России

Запад не смог победить Россию даже задействовав все свои ресурсы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:10:00+03:00

2025-06-12T05:10:00+03:00

2025-06-12T05:10:00+03:00

россия

украина

москва

александр меркурис

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Запад не смог победить Россию даже задействовав все свои ресурсы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Уже три с половиной года идет этот конфликт, вся мощь коллективного Запада обрушилась на Россию. Но она не только не рухнула, но продолжает побеждать на фронте, а экономика выдержала санкционное давление и продолжает расти", — сказал он.При этом эксперт отметил, что западные политики совершенно не понимают реалий в России, как экономических, так и политических. По его словам, они считали ее "карточным домиком", который сразу же развалится, но очень серьезно ошиблись."Запад задействовал все что возможно: санкции, огромные пакеты помощи Украине, передачу разведданных. И все равно Россия побеждает", — заключил Меркурис.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250612/prigovor-2022412557.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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россия, украина, москва, александр меркурис