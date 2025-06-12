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Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России - РИА Новости, 13.06.2025
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23:14 12.06.2025 (обновлено: 01:26 13.06.2025)
https://ria.ru/20250612/zakharova-2022559694.html
Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России
Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России - РИА Новости, 13.06.2025
Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России
Риторика министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля показывает, что он подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, когда речь... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-12T23:14:00+03:00
2025-06-13T01:26:00+03:00
в мире
германия
россия
мария захарова
анналена бербок
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Риторика министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля показывает, что он подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, когда речь заходит о России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. "Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу", — написала Захарова, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне. Дипломат отметила, что Россия будет "восполнять пробелы в памяти" немецких милитаристов.Она напомнила, что именно Германия под руководством Ангелы Меркель обманула мировое сообщество — на словах всячески выражала свое намерение соблюдать минские соглашения, а на самом деле стремилась лишь накачать Украину оружием и "столкнуть в пучину кровопролития". "Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", — пояснила Захарова. Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления. Она добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России.
https://ria.ru/20250612/zaharova-2022551167.html
https://ria.ru/20250612/germaniya-2022420698.html
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в мире, германия, россия, мария захарова, анналена бербок, ангела меркель, борис джонсон
В мире, Германия, Россия, Мария Захарова, Анналена Бербок, Ангела Меркель, Борис Джонсон
Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России

Захарова: глава МИД Германии Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и Бербок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Риторика министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля показывает, что он подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, когда речь заходит о России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
«
"Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу", — написала Захарова, комментируя слова главы дипведомства ФРГ о том, что Россия якобы не готова к переговорам, а стремится к войне.
Дипломат отметила, что Россия будет "восполнять пробелы в памяти" немецких милитаристов.
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Она напомнила, что именно Германия под руководством Ангелы Меркель обманула мировое сообщество — на словах всячески выражала свое намерение соблюдать минские соглашения, а на самом деле стремилась лишь накачать Украину оружием и "столкнуть в пучину кровопролития".
"Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", — пояснила Захарова.
Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления. Она добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России.
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