Захарова резко высказалась о главе МИД Германии после заявления о России
Захарова: глава МИД Германии Вадефуль подхватил ту же бациллу, что и Бербок
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Риторика министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля показывает, что он подхватил ту же бациллу, что и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, когда речь заходит о России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат отметила, что Россия будет "восполнять пробелы в памяти" немецких милитаристов.
Она напомнила, что именно Германия под руководством Ангелы Меркель обманула мировое сообщество — на словах всячески выражала свое намерение соблюдать минские соглашения, а на самом деле стремилась лишь накачать Украину оружием и "столкнуть в пучину кровопролития".
"Это Британия (экс-премьер Британии Борис Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022, это США (экс-президент Джо Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией", — пояснила Захарова.
Ранее Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного "Веймарского формата" заявил, что не видит подходящего повода и возможности для контакта со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
В четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада имели достаточно времени, чтобы понять, что с Россией непродуктивно разговаривать языком давления. Она добавила, что страны Европы и НАТО пока пытаются игнорировать тот факт, что безопасность, экономический и социальный прогресс для всех в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не действуя против России.