https://ria.ru/20250612/zagadka-2022272020.html

Загадка гибели лягушачьих мальчиков: смерть от рук маньяка или пришельцев?

Загадка гибели лягушачьих мальчиков: смерть от рук маньяка или пришельцев? - РИА Новости, 12.06.2025

Загадка гибели лягушачьих мальчиков: смерть от рук маньяка или пришельцев?

Эта загадочная и трагическая история могла бы произойти где угодно, но случилась в Южной Корее, в небольшом провинциальном городке Тэгу. Тогда более 30 лет... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:35:00+03:00

2025-06-12T08:35:00+03:00

2025-06-12T08:35:00+03:00

в мире

южная корея

тэгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022313352_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4752f6a73e276a7889a43459264e05f3.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эта загадочная и трагическая история могла бы произойти где угодно, но случилась в Южной Корее, в небольшом провинциальном городке Тэгу. Тогда более 30 лет назад пропали 5 маленьких мальчиков. Многие корейцы были уверены, что дети стали жертвами загадочного маньяка. Кто-то обвинил в гибели ребят инопланетян. Что же случилось на самом деле?ПропажаВсе началось 26 марта 1991 года — в день, когда в стране проходили выборы. Погода в тот день была холодной, и большинство взрослых либо отдыхали дома, прячась от прохлады, либо отправились на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. Патриотизм в Южной Корее имеет большое значение. В этот день почти все взрослые жители города были заняты выборами, оставив своих детей дома без присмотра.Пятеро мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет, утомленные скукой решили отправиться в лес за городом. Они часто бывали там вместе. Весной они ловили лягушек, считая их деликатесом, а осенью собирали каштаны. Родители не испытывали беспокойства. Они знали, что дети хорошо знакомы с местностью и не склонны к непослушанию. Перед уходом они лишь напомнили детям, чтобы те вернулись домой к шести часам вечера. В южнокорейской культуре уважение к старшим занимает особое место, и родители были уверены, что их дети не ослушаются.Когда взрослые вернулись с выборов, они спокойно занялись домашними делами, не подозревая, что трагедия уже произошла. Время шло. Сначала родители не придали этому большого значения, но вскоре начали беспокоиться. Они знали, что их дети не стали бы нарушать обещание.Паника нарастала. Родители начали звонить друг другу, надеясь, что кто-то из мальчиков мог задержаться у друга. Но вскоре стало ясно, никто из них не вернулся домой. Тогда взрослые обратились в полицию. Они умоляли полицейских как можно скорее приехать и начать поиски пропавших детей. Так началась одна из самых загадочных и трагических историй Южной Кореи.Убил сына и его друзейПримечательно, что всего за две недели до исчезновения пятерых мальчиков в Южной Корее произошло другое громкое преступление, которое потрясло всю страну. В январе 1991 года, средь бела дня, был похищен девятилетний ребенок. Его тело обнаружили лишь 13 марта — всего за 13 дней до трагедии в Тэгу. Это вызвало настоящий шок в обществе.Однако, несмотря на тревожный фон, полиция изначально не восприняла всерьез сообщение о пропаже пятерых детей. Сотрудники правоохранительных органов отнеслись к происшествию с недоверием и скепсисом. Одной из причин такого отношения стало социальное положение семей пропавших мальчиков. Они были из небогатых слоев населения. Поскольку у родителей не было значительных средств, полиция посчитала, что похищение с целью выкупа маловероятно.На этом основании была выдвинута версия, что дети якобы сами ушли из дома, возможно, сбежали от родителей. Эту гипотезу поддержали и некоторые специалисты в области психологии. Более того, некоторые из них пошли еще дальше в своих предположениях. Так, профессор Ли, доктор психологических наук, выдвинул собственную теорию, согласно которой в исчезновении детей виноват один из родителей.Профессор утверждал, что в подобных случаях чаще всего ответственность лежит именно на родителях. Он провел собственное расследование и пришел к выводу, что отец одного из пропавших мальчиков, мистер Сик, якобы убил своего сына. По версии профессора, чтобы скрыть преступление и отвести от себя подозрения, мужчина решил увеличить число жертв до пяти, чтобы все выглядело как групповое исчезновение.Мистер Сик был возмущен подобными обвинениями и открыто выражал свое негодование по поводу заявлений профессора. Тем не менее, полиция решила проверить его дом, однако никаких улик или подозрительных находок обнаружено не было. Несмотря на отсутствие доказательств, профессор Ли продолжал настаивать на своей версии вплоть до 2006 года. К тому времени сам мистер Сик уже скончался и так и не дождался ни опровержения, ни извинений за выдвинутые против него обвинения.Мальчиков искали 11 летКак бы то ни было, новость о пропаже пятерых детей моментально разлетелась по всей Южной Корее. В первый день поисков к делу привлекли всего 15 человек. Однако, когда после тщательного осмотра леса не удалось найти никаких следов, власти поняли, что ситуация требует более серьезного подхода. Учитывая недавний резонансный случай с похищением девятилетнего ребенка, правительство и правоохранительные органы не могли позволить себе еще один провал.Уже на следующий день к поискам подключились крупные силы — полицейские, военные и добровольцы. Эти поисковые мероприятия стали самыми масштабными в истории страны. Несмотря на беспрецедентные усилия, найти детей не удалось. При этом в отчетах указывалось, что лес был обследован максимально тщательно, что лишь усилило подозрения в том, что дети могли сбежать из дома. Эта версия начала набирать популярность и находить все больше сторонников.Ситуация приобрела такой общественный резонанс, что президент Южной Кореи лично взял дело под контроль. Вскоре фотографии пропавших мальчиков стали появляться повсюду: на экранах телевизоров, на упаковках сладостей, воздушных шарах, а также во время школьных занятий. Практически каждый житель страны знал о пятерых исчезнувших детях, но, несмотря на широкую огласку, это не принесло результатов.Даже обещанное вознаграждение в размере около 35 тысяч долларов за любую информацию не помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Мальчики, ушедшие в лес ловить лягушек, словно исчезли бесследно. Лишь спустя 11 лет, в 2002 году, произошел неожиданный поворот. Один мужчина, собиравший в лесу желуди, случайно наткнулся на останки. Присмотревшись, он понял, что перед ним — человеческие кости. Вскоре стало ясно, что это скелеты пятерых детей. Экспертиза подтвердила, что это были те самые мальчики, пропавшие в 1991 году. Оказалось, что во время первоначальных поисков был пропущен овраг, где все это время и находились тела.Удивительно, но за все эти годы останки не были съедены животными. Однако при осмотре места находки полиция обнаружила множество странностей. У всех детей были спущены штаны, которыми, как выяснилось, были связаны их ноги. Головы были накрыты одеждой. У одного мальчика отсутствовала обувь, у другого — носки. Эти детали лишь добавляли загадок и вызывали все больше вопросов.Общественность была возмущена. Полицию обвинили в халатности. Следователи спешно начали экспертизы, чтобы установить, что же произошло. На черепах детей были обнаружены трещины, происхождение которых никто не мог объяснить с уверенностью. Под давлением общественности и СМИ полиция была вынуждена срочно выдвигать версии произошедшего, чтобы хоть как-то объяснить трагедию и свою неспособность раскрыть дело на протяжении более десяти лет.Версии гибели: от инопланетян до военныхВокруг исчезновения "лягушачьих мальчиков" возникло множество версий и мифов. Полиция сначала заявила, что дети якобы заблудились, замерзли и умерли от переохлаждения, укрывшись в овраге. Однако общественность резко отвергла эту версию, зная, что мальчики хорошо ориентировались в лесу, а с горы, где нашли тела, был виден город.Другая гипотеза касалась военных. Рядом с местом находки обнаружили гильзы, и выдвинули предположение, что дети стали случайными жертвами учений. Однако доказательств не было, и версия быстро потеряла популярность. Наибольшее распространение получила теория о маньяке. Она объясняла и исчезновение личных вещей, и травмы на черепах, и тот факт, что головы детей были накрыты одеждой — как возможный жест раскаяния убийцы. Но и эта версия не привела к поимке преступника. Существовали и более фантастические предположения — от похищения инопланетянами до нападения мутанта, якобы появившегося из-за химических выбросов. Однако в них почти никто не верил.Спустя 34 года дело так и остается нераскрытым.

южная корея

тэгу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, тэгу