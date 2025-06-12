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Умер американский актер Харрис Юлин
Умер американский актер Харрис Юлин - РИА Новости, 12.06.2025
Умер американский актер Харрис Юлин
Американский актер Харрис Юлин, более полувека жизни посвятивший творчеству в театре и кино и известный ролями в картинах "Лицо со шрамом", "Охотники за... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:46:00+03:00
2025-06-12T03:46:00+03:00
2025-06-12T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский актер Харрис Юлин, более полувека жизни посвятивший творчеству в театре и кино и известный ролями в картинах "Лицо со шрамом", "Охотники за привидениями" и "Тренировочный день", скончался в возрасте 87 лет, пишет журнал People со ссылкой на официального представителя актера. Юлин также знаком широкой аудитории участием в полнометражном фильме "Мистер Бин" и ряде телесериалов, в числе которых "Озарк". "Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке... Ему было 87 лет", - говорится в публикации. Карьера Юлина в кино началась с 1970 года, а с 1980 он стал принимать участие в постановках театральной сцены Нью-Йорка. Последняя картина, в которой сыграл Юлин, вышла в 2024 году.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), в мире, культура
Культура, Нью-Йорк (город), В мире, Культура
Умер американский актер Харрис Юлин
Умер американский актер из "Лица со шрамом" Харрис Юлин