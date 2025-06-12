https://ria.ru/20250612/yulin-2022409046.html

Умер американский актер Харрис Юлин

Умер американский актер Харрис Юлин - РИА Новости, 12.06.2025

Умер американский актер Харрис Юлин

Американский актер Харрис Юлин, более полувека жизни посвятивший творчеству в театре и кино и известный ролями в картинах "Лицо со шрамом", "Охотники за... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:46:00+03:00

2025-06-12T03:46:00+03:00

2025-06-12T03:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американский актер Харрис Юлин, более полувека жизни посвятивший творчеству в театре и кино и известный ролями в картинах "Лицо со шрамом", "Охотники за привидениями" и "Тренировочный день", скончался в возрасте 87 лет, пишет журнал People со ссылкой на официального представителя актера. Юлин также знаком широкой аудитории участием в полнометражном фильме "Мистер Бин" и ряде телесериалов, в числе которых "Озарк". "Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке... Ему было 87 лет", - говорится в публикации. Карьера Юлина в кино началась с 1970 года, а с 1980 он стал принимать участие в постановках театральной сцены Нью-Йорка. Последняя картина, в которой сыграл Юлин, вышла в 2024 году.

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), в мире, культура