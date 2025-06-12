https://ria.ru/20250612/yakutiya-2022413948.html
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода - РИА Новости, 12.06.2025
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода
Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:02:00+03:00
2025-06-12T05:02:00+03:00
2025-06-12T05:55:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале."Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении ведомства.В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники."Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.
https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html
https://ria.ru/20250611/rudnik-2022317831.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода
На руднике Сарылах в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале
.
"Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении ведомства.
В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники.
"Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.
Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России
по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".
АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.
Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.