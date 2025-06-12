https://ria.ru/20250612/yakutiya-2022413948.html

В Якутии на одном из рудников обрушилась порода

В Якутии на одном из рудников обрушилась порода - РИА Новости, 12.06.2025

В Якутии на одном из рудников обрушилась порода

Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:02:00+03:00

2025-06-12T05:02:00+03:00

2025-06-12T05:55:00+03:00

происшествия

россия

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934950348_6:0:1905:1068_1920x0_80_0_0_81e27850de50c4810a4d4764162727e7.png

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале."Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении ведомства.В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники."Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.

https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html

https://ria.ru/20250611/rudnik-2022317831.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)