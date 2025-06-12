Рейтинг@Mail.ru
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 12.06.2025 (обновлено: 05:55 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/yakutiya-2022413948.html
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода - РИА Новости, 12.06.2025
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода
Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:02:00+03:00
2025-06-12T05:55:00+03:00
происшествия
россия
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934950348_6:0:1905:1068_1920x0_80_0_0_81e27850de50c4810a4d4764162727e7.png
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале."Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении ведомства.В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники."Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.
https://ria.ru/20250415/shakhta-2011289316.html
https://ria.ru/20250611/rudnik-2022317831.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934950348_262:0:1686:1068_1920x0_80_0_0_30737aa7aee757f4561776cb33ecd3d2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на одном из рудников обрушилась порода

На руднике Сарылах в Якутии обрушилась порода, под завалами находятся люди

© Правительство Амурской областиРудник
Рудник - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Правительство Амурской области
Рудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Обрушение горной породы произошло на руднике "Сарылах" в Якутии, по предварительной информации, под завалами находится два человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ в Telegram-канале.
"Поступила информация об обрушении горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района. В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метров при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы", - говорится в сообщении ведомства.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В ростовской шахте "Садкинская" обвалилась порода
15 апреля, 08:46
В ГУМЧС отметили, что на месте происшествия задействован отряд военизированного горноспасательного отделения в составе 17 человек и трех единиц техники.
"Всего на горизонте находилось 25 человек, по предварительной информации, под завалами находится два человека. Задымленности, запыленности в руднике нет", - добавили в ведомстве.
Позднее в пресс-службе главного управления МЧС России по региону РИА Новости пояснили, что ЧП произошло на руднике АО "Сарылах-Сурьма".
АО "Сарылах-Сурьма" входит в группу компаний "ГеоПроМайнинг" и является единственным в России предприятием, специализирующимся на добыче и переработке золотосурьмяной руды. По данным официального сайта компании, на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.
Рудник "Сарылах" находится в 65 километрах от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы здесь началась в 1972 году. В 1975 году был построен Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото, и другие минералы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На руднике в Красноярском крае погиб рабочий
Вчера, 17:34
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала