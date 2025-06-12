https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html

Украинский боевик рассказал, как попал в плен

Украинский боевик рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 12.06.2025

Украинский боевик рассказал, как попал в плен

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кокоха рассказал, что до попадания в плен к российской группировке "Север" успел поучаствовать в боях всего лишь два дня и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:36:00+03:00

2025-06-12T10:36:00+03:00

2025-06-12T10:36:00+03:00

сумская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кокоха рассказал, что до попадания в плен к российской группировке "Север" успел поучаствовать в боях всего лишь два дня и за это время сделал два выстрела. "Нас привезли на школу, все из деревни были, пару человек из города были. Передвигались мы на Хаммере. Мы шли на позицию, у нас стояла МК-19 разбитая, так как мы приехали на оборону границы, и нам сказали два выстрела сделать в поле. Сделали два выстрела, по нам прилетели и мины, и FPV. Затем мы пошли обратно", - сказал Кокоха в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "На другой день нам сказали, что не будет эвакуации, не заберут нас, из-за того что мы не забрали запчасти. Надо было что-то забрать. На другой день мы шли на это место, на эту позицию и наткнулись на морскую пехоту Черноморского флота. Они сказали нам сдаться, мы сложили оружие и сдались", - добавил он. Пленный рассказал, что это происходило на территории Сумской области. Кокоха шёл первый, за ним были двое сослуживцев. Он признался, что не ожидал встретить российских морпехов. Российские бойцы сидели в кустах кругом, в результате Кокоха оказался в центре этого круга и был пленен. Пленный рассказал, что пришёл в военкомат, потому что получил повестку. После первого визита его попросили зайти ещё раз, чтобы подписать "какие-то ещё бумажки". Явившемуся второй раз украинцу в военкомате указали на стоящую через дорогу машину и заявили, что он "сегодня выезжает". "Про ТЦК (так называются на Украине военкоматы - ред.) я скажу, это просто как издевательство над народом и все. Они никого не спрашивают. Ни полиция, ни ТЦК. Остановили, забросили в бус - все, ты уехал. Тебя сегодня забрали, ты можешь сегодня уже ночью быть или на учебке, или на нуле. Есть много погибших. У нас говорят, что у нас потерь нет, но оказывается, что их гораздо больше, как они нам рассказывают это все", – рассказал пленный.

https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)