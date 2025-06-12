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Украинский боевик рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vsu-2022444473.html
Украинский боевик рассказал, как попал в плен
Украинский боевик рассказал, как попал в плен - РИА Новости, 12.06.2025
Украинский боевик рассказал, как попал в плен
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кокоха рассказал, что до попадания в плен к российской группировке "Север" успел поучаствовать в боях всего лишь два дня и... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:36:00+03:00
2025-06-12T10:36:00+03:00
сумская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кокоха рассказал, что до попадания в плен к российской группировке "Север" успел поучаствовать в боях всего лишь два дня и за это время сделал два выстрела. "Нас привезли на школу, все из деревни были, пару человек из города были. Передвигались мы на Хаммере. Мы шли на позицию, у нас стояла МК-19 разбитая, так как мы приехали на оборону границы, и нам сказали два выстрела сделать в поле. Сделали два выстрела, по нам прилетели и мины, и FPV. Затем мы пошли обратно", - сказал Кокоха в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "На другой день нам сказали, что не будет эвакуации, не заберут нас, из-за того что мы не забрали запчасти. Надо было что-то забрать. На другой день мы шли на это место, на эту позицию и наткнулись на морскую пехоту Черноморского флота. Они сказали нам сдаться, мы сложили оружие и сдались", - добавил он. Пленный рассказал, что это происходило на территории Сумской области. Кокоха шёл первый, за ним были двое сослуживцев. Он признался, что не ожидал встретить российских морпехов. Российские бойцы сидели в кустах кругом, в результате Кокоха оказался в центре этого круга и был пленен. Пленный рассказал, что пришёл в военкомат, потому что получил повестку. После первого визита его попросили зайти ещё раз, чтобы подписать "какие-то ещё бумажки". Явившемуся второй раз украинцу в военкомате указали на стоящую через дорогу машину и заявили, что он "сегодня выезжает". "Про ТЦК (так называются на Украине военкоматы - ред.) я скажу, это просто как издевательство над народом и все. Они никого не спрашивают. Ни полиция, ни ТЦК. Остановили, забросили в бус - все, ты уехал. Тебя сегодня забрали, ты можешь сегодня уже ночью быть или на учебке, или на нуле. Есть много погибших. У нас говорят, что у нас потерь нет, но оказывается, что их гораздо больше, как они нам рассказывают это все", – рассказал пленный.
https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Украинский боевик рассказал, как попал в плен

Боевик ВСУ Кокоха заявил, что до плена успел поучаствовать в боях всего 2 дня

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Кокоха рассказал, что до попадания в плен к российской группировке "Север" успел поучаствовать в боях всего лишь два дня и за это время сделал два выстрела.
"Нас привезли на школу, все из деревни были, пару человек из города были. Передвигались мы на Хаммере. Мы шли на позицию, у нас стояла МК-19 разбитая, так как мы приехали на оборону границы, и нам сказали два выстрела сделать в поле. Сделали два выстрела, по нам прилетели и мины, и FPV. Затем мы пошли обратно", - сказал Кокоха в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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"На другой день нам сказали, что не будет эвакуации, не заберут нас, из-за того что мы не забрали запчасти. Надо было что-то забрать. На другой день мы шли на это место, на эту позицию и наткнулись на морскую пехоту Черноморского флота. Они сказали нам сдаться, мы сложили оружие и сдались", - добавил он.
Пленный рассказал, что это происходило на территории Сумской области. Кокоха шёл первый, за ним были двое сослуживцев. Он признался, что не ожидал встретить российских морпехов. Российские бойцы сидели в кустах кругом, в результате Кокоха оказался в центре этого круга и был пленен.
Пленный рассказал, что пришёл в военкомат, потому что получил повестку. После первого визита его попросили зайти ещё раз, чтобы подписать "какие-то ещё бумажки". Явившемуся второй раз украинцу в военкомате указали на стоящую через дорогу машину и заявили, что он "сегодня выезжает".
"Про ТЦК (так называются на Украине военкоматы - ред.) я скажу, это просто как издевательство над народом и все. Они никого не спрашивают. Ни полиция, ни ТЦК. Остановили, забросили в бус - все, ты уехал. Тебя сегодня забрали, ты можешь сегодня уже ночью быть или на учебке, или на нуле. Есть много погибших. У нас говорят, что у нас потерь нет, но оказывается, что их гораздо больше, как они нам рассказывают это все", – рассказал пленный.
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