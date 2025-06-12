Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Более 50 беспилотников ВСУ за сутки сбиты над Белгородской областью
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 94 беспилотниками, из них 54 были сбиты. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, административном здании, двух предприятиях и 11 транспортных средствах.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Козьмодемьяновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Ржевка и хутору Мухин выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 23 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей... Ещё один мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Вознесеновка. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников. В Борисовском районе село Богун-Городок атаковано FPV-дроном. В Валуйском муниципальном округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и двум селам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 34 боеприпаса и нанесены удары 16 дронами. Над Белгородом, Волоконовским, Чернянским районами и Губкинским, Новооскольским округами системой ПВО сбиты 23 беспилотника.
"Старооскольский городской округ атакован 5 беспилотниками, 4 из которых сбиты системой ПВО", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.