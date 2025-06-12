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Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vsu-2022442019.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 12.06.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Более 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали семь человек, один из них в тяжелом РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:21:00+03:00
2025-06-12T10:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 94 беспилотниками, из них 54 были сбиты. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, административном здании, двух предприятиях и 11 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Козьмодемьяновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Ржевка и хутору Мухин выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 23 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей... Ещё один мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Вознесеновка. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников. В Борисовском районе село Богун-Городок атаковано FPV-дроном. В Валуйском муниципальном округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и двум селам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 34 боеприпаса и нанесены удары 16 дронами. Над Белгородом, Волоконовским, Чернянским районами и Губкинским, Новооскольским округами системой ПВО сбиты 23 беспилотника. "Старооскольский городской округ атакован 5 беспилотниками, 4 из которых сбиты системой ПВО", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Более 50 беспилотников ВСУ за сутки сбиты над Белгородской областью

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Более 50 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 94 беспилотниками, из них 54 были сбиты. Различные повреждения выявлены в 13 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, административном здании, двух предприятиях и 11 транспортных средствах.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Козьмодемьяновка, Купино, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Ржевка и хутору Мухин выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 23 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино от удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей... Ещё один мирный житель получил ранение в результате атаки дрона на автомобиль в селе Вознесеновка. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников. В Борисовском районе село Богун-Городок атаковано FPV-дроном. В Валуйском муниципальном округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и двум селам выпущено 12 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В Краснояружском районе по шести населенным пунктам выпущено 34 боеприпаса и нанесены удары 16 дронами. Над Белгородом, Волоконовским, Чернянским районами и Губкинским, Новооскольским округами системой ПВО сбиты 23 беспилотника.
"Старооскольский городской округ атакован 5 беспилотниками, 4 из которых сбиты системой ПВО", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноБелгородПроисшествия
 
 
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