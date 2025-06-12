https://ria.ru/20250612/vsu--2022477178.html

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Херсонской области, уничтожены до 90 украинских... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:12:00+03:00

2025-06-12T13:12:00+03:00

2025-06-12T13:16:00+03:00

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вооруженные силы украины

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херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах пяти населённых пунктов Херсонской области, уничтожены до 90 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет Минобороны, уничтожено до 90 бойцов ВСУ, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)