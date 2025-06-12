https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html

Война Ирана с Израилем всколыхнет весь Ближний Восток, считает эксперт

Война Ирана с Израилем всколыхнет весь Ближний Восток, считает эксперт - РИА Новости, 12.06.2025

Война Ирана с Израилем всколыхнет весь Ближний Восток, считает эксперт

Если начнётся большая война между Ираном и Израилем, вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T19:29:00+03:00

2025-06-12T19:29:00+03:00

2025-06-12T19:29:00+03:00

в мире

иран

израиль

евгений михайлов

нато

ближний восток

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Если начнётся большая война между Ираном и Израилем, вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. "Если всё-таки начнётся большая война между Ираном и Израилем. Фактически в случае её начала вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы. Очевидно, что накачка воинственной риторики между Тегераном и Тель-Авивом напоминает истории полугодовой давности и с произошедшим обменом ударами. Дальше дело не пошло. Однако включение в игру США с требованием фактически прекратить ядерную программу вынуждают Иран готовиться к худшему. США в случае конфликта бросят Израиль, потому что эта страна идёт наперекор рекомендациям о деэскалации напряжение", - сказал собеседник агентства. По его словам, Иран "идеологически готов к нанесению массовых ударов по Израилю" в случае нападения и "не факт, что Тель-Авив в итоге выстоит". "Ему не помогут ни американские базы, ни корабли. Опять же на прямые вопросы касательно возможной войны Трамп отвечает весьма двусмысленно, намекая что не понимает как его администрация будет действовать. В любом случае война не выгодна Западу на фоне противостояния с Россией и Китаем. Опять же в случае эскалации миллионы беженцев с Севера Ирана могут хлынуть в Азербайджан. А Баку это надо? Нет, конечно же. Более того президент этой страны Алиев, сохраняя дружеские и партнерские отношения с Израилем прилагает максимум усилий для деэскалации ситуации", - сказал эксперт. По мнению Михайлова, в данной ситуации нужно учитывать и турецкий фактор. "Вполне возможно если начнется война, то турки поучаствуют в добивании Израиля на фоне многолетних трений относительно геноцида палестинцев со стороны Тель-Авива. Ситуация очень тревожна, но надеюсь возобладает политическая мудрость лидеров конфликтующих держав", - отметил он. Эксперт, говоря о ситуации, связанной с Россией, коснулся Ирана. "Опять же Иран наш стратегический партнёр и Москва окажет максимальную гуманитарную и прочую поддержку дружественной стране. Тем более, что наши интересы в борьбе против глобалистов максимально схожи. Да, возможно обострение на Южном Кавказе, где под шумок то же НАТО может качнуть Грузию и Армению, однако совместными усилиями Россия и Баку способны будут справимся с ситуацией. В любом случае осмелюсь утверждать, что война - это крайность и на Иран просто давят, чтобы обеспечить собственные интересы Израиля и США. Однако к сожалению для американцев и израильтян Иран - это не Ирак и не Сомали. Это мощная региональная держава с огромным защитным потенциалом. И именно это является основным останавливающим фактором против большой войны на Ближнем Востоке", - сказал Михайлов.

https://ria.ru/20250612/iran-2022491255.html

https://ria.ru/20250607/iran-2021529776.html

https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html

иран

израиль

ближний восток

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, евгений михайлов, нато, ближний восток, сша