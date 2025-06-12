Война Ирана с Израилем всколыхнет весь Ближний Восток, считает эксперт
Михайлов: при войне между Ираном и Израилем вспыхнет весь Ближний Восток
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Если начнётся большая война между Ираном и Израилем, вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
"Если всё-таки начнётся большая война между Ираном и Израилем. Фактически в случае её начала вспыхнет весь Ближний Восток и прилегающие регионы. Очевидно, что накачка воинственной риторики между Тегераном и Тель-Авивом напоминает истории полугодовой давности и с произошедшим обменом ударами. Дальше дело не пошло. Однако включение в игру США с требованием фактически прекратить ядерную программу вынуждают Иран готовиться к худшему. США в случае конфликта бросят Израиль, потому что эта страна идёт наперекор рекомендациям о деэскалации напряжение", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Иран "идеологически готов к нанесению массовых ударов по Израилю" в случае нападения и "не факт, что Тель-Авив в итоге выстоит".
"Ему не помогут ни американские базы, ни корабли. Опять же на прямые вопросы касательно возможной войны Трамп отвечает весьма двусмысленно, намекая что не понимает как его администрация будет действовать. В любом случае война не выгодна Западу на фоне противостояния с Россией и Китаем. Опять же в случае эскалации миллионы беженцев с Севера Ирана могут хлынуть в Азербайджан. А Баку это надо? Нет, конечно же. Более того президент этой страны Алиев, сохраняя дружеские и партнерские отношения с Израилем прилагает максимум усилий для деэскалации ситуации", - сказал эксперт.
По мнению Михайлова, в данной ситуации нужно учитывать и турецкий фактор.
"Вполне возможно если начнется война, то турки поучаствуют в добивании Израиля на фоне многолетних трений относительно геноцида палестинцев со стороны Тель-Авива. Ситуация очень тревожна, но надеюсь возобладает политическая мудрость лидеров конфликтующих держав", - отметил он.
Эксперт, говоря о ситуации, связанной с Россией, коснулся Ирана.
"Опять же Иран наш стратегический партнёр и Москва окажет максимальную гуманитарную и прочую поддержку дружественной стране. Тем более, что наши интересы в борьбе против глобалистов максимально схожи. Да, возможно обострение на Южном Кавказе, где под шумок то же НАТО может качнуть Грузию и Армению, однако совместными усилиями Россия и Баку способны будут справимся с ситуацией. В любом случае осмелюсь утверждать, что война - это крайность и на Иран просто давят, чтобы обеспечить собственные интересы Израиля и США. Однако к сожалению для американцев и израильтян Иран - это не Ирак и не Сомали. Это мощная региональная держава с огромным защитным потенциалом. И именно это является основным останавливающим фактором против большой войны на Ближнем Востоке", - сказал Михайлов.