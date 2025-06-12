https://ria.ru/20250612/vologda-2022519947.html
В Вологодской области рассказали о развитии спорта
В Вологодской области рассказали о развитии спорта - РИА Новости, 12.06.2025
В Вологодской области рассказали о развитии спорта
Развитие спорта в Вологодской области может стать примером для регионов России, сообщил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:51:00+03:00
2025-06-12T16:51:00+03:00
2025-06-12T16:51:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
кириллов
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Развитие спорта в Вологодской области может стать примером для регионов России, сообщил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников. "Популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи – еще одна важная тема на федеральном уровне. Наш регион делает серьезный рывок в этом направлении. И это не просто слова — за последние годы мы добились конкретных результатов, которыми можно гордиться", – написал спикер Заксобрания на странице в соцсети "ВКонтакте". Так, в регионе создали специальный фонд для поддержки спортивных организаций. В 2025 году на Вологодчине построят 42 новых спортивных и образовательных объекта — от ФОКов до школьных стадионов. В Кириллове появился центр технических видов спорта "Сивер". В регионе открылась футбольная школа "ЦСКА-Витязь". На оснащение клубов федерации единоборств направили 18 миллионов рублей. В рамках проекта "Массовый спорт" в муниципалитеты закупили более 3 тысяч единиц спортоборудования и инвентаря, 45 единиц спецтехники и оборудования к ней. В регионе используется школьная инфраструктура: стадионы, бассейны и спортзалы теперь доступны не только ученикам, но и всем жителям во внеурочное время. "Благодаря поддержке губернатора области Георгия Филимонова ведется системная работа: мы не просто строим объекты, а создаем условия, чтобы каждый ребенок и взрослый мог заниматься спортом. И этот опыт уже можно тиражировать на другие регионы", – отметил Жестянников.
https://ria.ru/20250301/festival-2002474412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, россия, кириллов, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Кириллов, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
В Вологодской области рассказали о развитии спорта
Жестянников рассказал о развитии спорта в Вологодской области
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Развитие спорта в Вологодской области может стать примером для регионов России, сообщил председатель Законодательного Собрания области Сергей Жестянников.
"Популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи – еще одна важная тема на федеральном уровне. Наш регион делает серьезный рывок в этом направлении. И это не просто слова — за последние годы мы добились конкретных результатов, которыми можно гордиться", – написал спикер Заксобрания на странице в соцсети "ВКонтакте".
Так, в регионе создали специальный фонд для поддержки спортивных организаций. В 2025 году на Вологодчине построят 42 новых спортивных и образовательных объекта — от ФОКов до школьных стадионов. В Кириллове
появился центр технических видов спорта "Сивер". В регионе открылась футбольная школа "ЦСКА-Витязь".
На оснащение клубов федерации единоборств направили 18 миллионов рублей. В рамках проекта "Массовый спорт" в муниципалитеты закупили более 3 тысяч единиц спортоборудования и инвентаря, 45 единиц спецтехники и оборудования к ней.
В регионе используется школьная инфраструктура: стадионы, бассейны и спортзалы теперь доступны не только ученикам, но и всем жителям во внеурочное время.
"Благодаря поддержке губернатора области Георгия Филимонова
ведется системная работа: мы не просто строим объекты, а создаем условия, чтобы каждый ребенок и взрослый мог заниматься спортом. И этот опыт уже можно тиражировать на другие регионы", – отметил Жестянников
.