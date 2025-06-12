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Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения - РИА Новости, 12.06.2025
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Вологодская область
 
16:48 12.06.2025
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Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения
Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения - РИА Новости, 12.06.2025
Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения
Работа по охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта ведется в Вологодской области, опыт региона может быть... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:48:00+03:00
2025-06-12T16:48:00+03:00
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
россия
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа по охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта ведется в Вологодской области, опыт региона может быть масштабирован на всю Россию, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Вопросы обсудили на парламентском часе, прошедшем в Государственной Думе. "Губернатор Георгий Филимонов стал настоящим идеологом народосбережения населения. Под его руководством мы ведем системную работу по трем ключевым направлениям", – написал на своей странице "ВКонтакте" Жестянников. Так, речь идет о борьбе с алкоголизацией. Как отметил глава Законодательного Собрания, в регионе закрыты 250 "алкомаркета", снизились реализация алкоголя и потребление спиртного. "Эти меры дают мгновенный эффект: на 30% меньше пьяных преступлений, почти вдвое сократились ДТП по вине нетрезвых водителей", – подчеркнул Жестянников. Глава Заксобрания рассказал о мерах против вейпов, а также поддержке семей. Жестянников поделился результатами программы "Семья – оплот Русского Севера". Он заявил о выплатах при рождении детей и сокращении числа абортов. "Мы не просто говорим о проблемах, а предлагаем работающие модели их решения. И самое главное — уже видим реальные изменения в качестве жизни людей", – подчеркнул спикер Заксобрания.
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здоровье - общество, вологодская область, россия, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Здоровье - Общество, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения

Жестянников отметил опыт Вологодчины по охране здоровья и развитию физкультуры

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа по охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта ведется в Вологодской области, опыт региона может быть масштабирован на всю Россию, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
Вопросы обсудили на парламентском часе, прошедшем в Государственной Думе.
«
"Губернатор Георгий Филимонов стал настоящим идеологом народосбережения населения. Под его руководством мы ведем системную работу по трем ключевым направлениям", – написал на своей странице "ВКонтакте" Жестянников.
Так, речь идет о борьбе с алкоголизацией. Как отметил глава Законодательного Собрания, в регионе закрыты 250 "алкомаркета", снизились реализация алкоголя и потребление спиртного.
"Эти меры дают мгновенный эффект: на 30% меньше пьяных преступлений, почти вдвое сократились ДТП по вине нетрезвых водителей", – подчеркнул Жестянников.
Глава Заксобрания рассказал о мерах против вейпов, а также поддержке семей. Жестянников поделился результатами программы "Семья – оплот Русского Севера". Он заявил о выплатах при рождении детей и сокращении числа абортов.
«
"Мы не просто говорим о проблемах, а предлагаем работающие модели их решения. И самое главное — уже видим реальные изменения в качестве жизни людей", – подчеркнул спикер Заксобрания.
 
Вологодская областьЗдоровье - ОбществоВологодская областьРоссияСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
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