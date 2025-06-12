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Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения

Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения - РИА Новости, 12.06.2025

Жестянников назвал Филимонова идеологом народосбережения

Работа по охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта ведется в Вологодской области, опыт региона может быть... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:48:00+03:00

2025-06-12T16:48:00+03:00

2025-06-12T16:48:00+03:00

вологодская область

здоровье - общество

вологодская область

россия

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Работа по охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта ведется в Вологодской области, опыт региона может быть масштабирован на всю Россию, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Вопросы обсудили на парламентском часе, прошедшем в Государственной Думе. "Губернатор Георгий Филимонов стал настоящим идеологом народосбережения населения. Под его руководством мы ведем системную работу по трем ключевым направлениям", – написал на своей странице "ВКонтакте" Жестянников. Так, речь идет о борьбе с алкоголизацией. Как отметил глава Законодательного Собрания, в регионе закрыты 250 "алкомаркета", снизились реализация алкоголя и потребление спиртного. "Эти меры дают мгновенный эффект: на 30% меньше пьяных преступлений, почти вдвое сократились ДТП по вине нетрезвых водителей", – подчеркнул Жестянников. Глава Заксобрания рассказал о мерах против вейпов, а также поддержке семей. Жестянников поделился результатами программы "Семья – оплот Русского Севера". Он заявил о выплатах при рождении детей и сокращении числа абортов. "Мы не просто говорим о проблемах, а предлагаем работающие модели их решения. И самое главное — уже видим реальные изменения в качестве жизни людей", – подчеркнул спикер Заксобрания.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, вологодская область, россия, сергей жестянников, георгий филимонов