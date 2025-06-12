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На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха - РИА Новости, 12.06.2025
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха
Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:46:00+03:00
2025-06-12T16:46:00+03:00
2025-06-12T16:46:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. Сфера детского отдыха стала одной из тем парламентского часа, прошедшего в Государственной Думе. "В Вологодской области мы уже давно подняли этот вопрос и уже видим положительную динамику. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы общие для всей страны и требуют системных решений", – написал спикер Законодательного Собрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что одним из вариантов решения проблем может стать программа реновации лагерей с привлечением бизнеса через льготные механизмы и инфраструктурные кредиты. "Мы также разработали ряд идей: унификация стандартов детского отдыха без избыточных требований; развитие палаточных лагерей; введение кешбэка для родителей при покупке путевок", – подчеркнул председатель облпарламента. Инициативы направлены в Государственную Думу. "Такой комплексный подход позволит сделать детский отдых и доступнее, и качественнее по всей России", – отметил Жестянников.
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха
Жестянников заявил о хорошей динамике организации детского отдыха на Вологодчине
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников.
Сфера детского отдыха стала одной из тем парламентского часа, прошедшего в Государственной Думе.
«
"В Вологодской области мы уже давно подняли этот вопрос и уже видим положительную динамику. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы общие для всей страны и требуют системных решений", – написал спикер Законодательного Собрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что одним из вариантов решения проблем может стать программа реновации лагерей с привлечением бизнеса через льготные механизмы и инфраструктурные кредиты.
«
"Мы также разработали ряд идей: унификация стандартов детского отдыха без избыточных требований; развитие палаточных лагерей; введение кешбэка для родителей при покупке путевок", – подчеркнул председатель облпарламента.
Инициативы направлены в Государственную Думу.
"Такой комплексный подход позволит сделать детский отдых и доступнее, и качественнее по всей России", – отметил Жестянников.