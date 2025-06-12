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На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха - РИА Новости, 12.06.2025
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Вологодская область
 
16:46 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vologda-2022519228.html
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха - РИА Новости, 12.06.2025
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха
Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:46:00+03:00
2025-06-12T16:46:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. Сфера детского отдыха стала одной из тем парламентского часа, прошедшего в Государственной Думе. "В Вологодской области мы уже давно подняли этот вопрос и уже видим положительную динамику. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы общие для всей страны и требуют системных решений", – написал спикер Законодательного Собрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что одним из вариантов решения проблем может стать программа реновации лагерей с привлечением бизнеса через льготные механизмы и инфраструктурные кредиты. "Мы также разработали ряд идей: унификация стандартов детского отдыха без избыточных требований; развитие палаточных лагерей; введение кешбэка для родителей при покупке путевок", – подчеркнул председатель облпарламента. Инициативы направлены в Государственную Думу. "Такой комплексный подход позволит сделать детский отдых и доступнее, и качественнее по всей России", – отметил Жестянников.
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха

Жестянников заявил о хорошей динамике организации детского отдыха на Вологодчине

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников.
Сфера детского отдыха стала одной из тем парламентского часа, прошедшего в Государственной Думе.
«
"В Вологодской области мы уже давно подняли этот вопрос и уже видим положительную динамику. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы общие для всей страны и требуют системных решений", – написал спикер Законодательного Собрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что одним из вариантов решения проблем может стать программа реновации лагерей с привлечением бизнеса через льготные механизмы и инфраструктурные кредиты.
«
"Мы также разработали ряд идей: унификация стандартов детского отдыха без избыточных требований; развитие палаточных лагерей; введение кешбэка для родителей при покупке путевок", – подчеркнул председатель облпарламента.
Инициативы направлены в Государственную Думу.
"Такой комплексный подход позволит сделать детский отдых и доступнее, и качественнее по всей России", – отметил Жестянников.
 
Вологодская областьВологодская областьСергей Жестянников
 
 
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