https://ria.ru/20250612/vologda-2022519228.html

На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха

На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха - РИА Новости, 12.06.2025

На Вологодчине заявили о хорошей динамике организации детского отдыха

Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:46:00+03:00

2025-06-12T16:46:00+03:00

2025-06-12T16:46:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тема организации детского отдыха в Вологодской области имеет положительную динамику, однако на всероссийском уровне требуется перенастройка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. Сфера детского отдыха стала одной из тем парламентского часа, прошедшего в Государственной Думе. "В Вологодской области мы уже давно подняли этот вопрос и уже видим положительную динамику. Однако, как показало сегодняшнее обсуждение, проблемы общие для всей страны и требуют системных решений", – написал спикер Законодательного Собрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что одним из вариантов решения проблем может стать программа реновации лагерей с привлечением бизнеса через льготные механизмы и инфраструктурные кредиты. "Мы также разработали ряд идей: унификация стандартов детского отдыха без избыточных требований; развитие палаточных лагерей; введение кешбэка для родителей при покупке путевок", – подчеркнул председатель облпарламента. Инициативы направлены в Государственную Думу. "Такой комплексный подход позволит сделать детский отдых и доступнее, и качественнее по всей России", – отметил Жестянников.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологодская область, сергей жестянников