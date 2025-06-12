https://ria.ru/20250612/volodin-2022423703.html
Володин поздравил россиян с Днем России
Володин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Володин поздравил россиян с Днем России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:26:00+03:00
2025-06-12T07:26:00+03:00
2025-06-12T07:51:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. "С Днём России. У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем", - сказал он на видео,. Председатель ГД добавил, что страна должна быть только сильной.
https://ria.ru/20250101/volodin-1992215755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день россии
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День России
Володин поздравил россиян с Днем России
Володин: в России живут самые героические и талантливые люди