https://ria.ru/20250612/volodin-2022423703.html

Володин поздравил россиян с Днем России

Володин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Володин поздравил россиян с Днем России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:26:00+03:00

2025-06-12T07:26:00+03:00

2025-06-12T07:51:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. "С Днём России. У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем", - сказал он на видео,. Председатель ГД добавил, что страна должна быть только сильной.

https://ria.ru/20250101/volodin-1992215755.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день россии