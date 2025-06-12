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Володин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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07:26 12.06.2025 (обновлено: 07:51 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/volodin-2022423703.html
Володин поздравил россиян с Днем России
Володин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Володин поздравил россиян с Днем России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:26:00+03:00
2025-06-12T07:51:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди. "С Днём России. У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем", - сказал он на видео,. Председатель ГД добавил, что страна должна быть только сильной.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день россии
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День России
Володин поздравил россиян с Днем России

Володин: в России живут самые героические и талантливые люди

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил граждан с Днем России, отметив, что в РФ самые героические и талантливые люди.
"С Днём России. У нас в стране трудолюбивые люди, талантливые, самые героические. Все вызовы и проблемы обязательно вместе преодолеем", - сказал он на видео,.
Председатель ГД добавил, что страна должна быть только сильной.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Володин поздравил россиян с Новым годом
1 января, 10:31
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФДень России
 
 
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