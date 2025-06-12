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Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов - РИА Новости, 12.06.2025

Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:39:00+03:00

2025-06-12T10:39:00+03:00

2025-06-12T16:54:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 12 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 июня, на 79-м году жизни не стало почетного гражданина Владимирской области Николая Владимировича Виноградова", — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что за 16 лет под управлением Виноградова Владимирская область добилась значительного роста инвестиций, валового регионального продукта, а также среднедушевого денежного дохода населения. Нынешний губернатор Александр Авдеев отметил, что при Виноградове область справилась с перипетиями 1990-х, достигла стабильности, а в 2000-е взяла курс на развитие. "Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона. Я выражаю искренние соболезнования семье Николая Владимировича", — добавил Авдеев.Николай Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 года. В декабре 1996 года его избрали главой администрации Владимирской области, с 2000-го по 2013-й он занимал пост губернатора. С июня 2022 года был советником главы области Александра Авдеева.

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владимирская область, владимир, россия, николай виноградов, александр авдеев (дипломат), дмитрий медведев, происшествия