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Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов - РИА Новости, 12.06.2025
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10:39 12.06.2025 (обновлено: 16:54 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/vinogradov--2022445659.html
Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов
Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов - РИА Новости, 12.06.2025
Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов
Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:39:00+03:00
2025-06-12T16:54:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 12 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 июня, на 79-м году жизни не стало почетного гражданина Владимирской области Николая Владимировича Виноградова", — говорится в публикации. В пресс-службе отметили, что за 16 лет под управлением Виноградова Владимирская область добилась значительного роста инвестиций, валового регионального продукта, а также среднедушевого денежного дохода населения. Нынешний губернатор Александр Авдеев отметил, что при Виноградове область справилась с перипетиями 1990-х, достигла стабильности, а в 2000-е взяла курс на развитие. "Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона. Я выражаю искренние соболезнования семье Николая Владимировича", — добавил Авдеев.Николай Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 года. В декабре 1996 года его избрали главой администрации Владимирской области, с 2000-го по 2013-й он занимал пост губернатора. С июня 2022 года был советником главы области Александра Авдеева.
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владимирская область, владимир, россия, николай виноградов, александр авдеев (дипломат), дмитрий медведев, происшествия
Владимирская область, Владимир, Россия, Николай Виноградов, Александр Авдеев (дипломат), Дмитрий Медведев, Происшествия
Умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов

Экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНиколай Виноградов
Николай Виноградов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Николай Виноградов. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 июня, на 79-м году жизни не стало почетного гражданина Владимирской области Николая Владимировича Виноградова", — говорится в публикации.
В пресс-службе отметили, что за 16 лет под управлением Виноградова Владимирская область добилась значительного роста инвестиций, валового регионального продукта, а также среднедушевого денежного дохода населения.
Нынешний губернатор Александр Авдеев отметил, что при Виноградове область справилась с перипетиями 1990-х, достигла стабильности, а в 2000-е взяла курс на развитие.
"Для меня Николай Владимирович стал мудрым советником. Мы были единомышленниками во многих коренных вопросах дальнейшего развития региона. Я выражаю искренние соболезнования семье Николая Владимировича", — добавил Авдеев.
Николай Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 года. В декабре 1996 года его избрали главой администрации Владимирской области, с 2000-го по 2013-й он занимал пост губернатора. С июня 2022 года был советником главы области Александра Авдеева.
 
Владимирская областьВладимирРоссияНиколай ВиноградовАлександр Авдеев (дипломат)Дмитрий МедведевПроисшествия
 
 
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