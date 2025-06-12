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Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем - РИА Новости, 12.06.2025
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23:09 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/vengriya-2022559503.html
Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем
Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем - РИА Новости, 12.06.2025
Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем
На заседании министров энергетики стран ЕС в понедельник ожидается "большая битва", поскольку будет обсуждаться предложение ЕК и Украины запретить европейским... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:09:00+03:00
2025-06-12T23:09:00+03:00
россия
венгрия
словакия
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
энергетика
природный газ
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. На заседании министров энергетики стран ЕС в понедельник ожидается "большая битва", поскольку будет обсуждаться предложение ЕК и Украины запретить европейским странам покупать газ, нефть и ядерное топливо у России, что приведет к многократному росту коммунальных расходов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня мы обсуждали по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром наши позиции и согласились, что не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - это вопрос суверенитета, и никто извне не может в нее вмешиваться", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Венгерский министр подчеркнул, что на заседании в понедельник будет "защищать венгерские семьи от расходов в два-три раза больше, чем раньше, из-за шантажа президента Зеленского". Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022183504.html
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россия, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, энергетика, природный газ, нефть, ядерное топливо, топливо
Россия, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Энергетика, Природный газ, Нефть, ядерное топливо, Топливо
Венгрия и Словакия согласились, что отказ от российской энергии неприемлем

Сийярто: Венгрия и Словакия не согласятся с запретом на закупки энергии у РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. На заседании министров энергетики стран ЕС в понедельник ожидается "большая битва", поскольку будет обсуждаться предложение ЕК и Украины запретить европейским странам покупать газ, нефть и ядерное топливо у России, что приведет к многократному росту коммунальных расходов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы обсуждали по телефону с моим словацким коллегой Юраем Бланаром наши позиции и согласились, что не можем принять такое грубое нарушение нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики - это вопрос суверенитета, и никто извне не может в нее вмешиваться", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Венгерский министр подчеркнул, что на заседании в понедельник будет "защищать венгерские семьи от расходов в два-три раза больше, чем раньше, из-за шантажа президента Зеленского".
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00
 
РоссияВенгрияСловакияПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияЭнергетикаПриродный газНефтьядерное топливоТопливо
 
 
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