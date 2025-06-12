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В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение - РИА Новости, 12.06.2025
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17:31 12.06.2025 (обновлено: 18:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022525186.html
В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение
В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение - РИА Новости, 12.06.2025
В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение
Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T17:31:00+03:00
2025-06-12T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем телеграм-канале."(Владимиру. — Прим. ред.) Мединскому дали доступ в американскую прессу, он дал интервью WSJ и, надо сказать, выглядит в нем очень дипломатично. На фоне оскорблений Зеленского Мединский призывает к сотрудничеству и переговорам. Для сравнения: послушайте, что несет экс-представитель Украины в Совбезе ООН Кислица (сейчас замминистра МИД). Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет", — написал он.В среду Мединский дал интервью американской газете Wall Street Journal. Основные заявления:
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022169405.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир мединский
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Мединский
В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение

Дубинский: Украина терпит поражение на дипломатическом поле

© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем телеграм-канале.
"(Владимиру. — Прим. ред.) Мединскому дали доступ в американскую прессу, он дал интервью WSJ и, надо сказать, выглядит в нем очень дипломатично. На фоне оскорблений Зеленского Мединский призывает к сотрудничеству и переговорам. Для сравнения: послушайте, что несет экс-представитель Украины в Совбезе ООН Кислица (сейчас замминистра МИД). Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет", — написал он.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский
11 июня, 09:21
В среду Мединский дал интервью американской газете Wall Street Journal. Основные заявления:
  • конфликт России и Украины лишь углубляет различия между странами;
  • Москва хочет закончить противостояние как можно быстрее;
  • Запад ошибочно считает этот конфликт похожим на войну стран с разными культурами;
  • В ситуации на Украине речь идет о "братской борьбе";
  • Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский рассказал о трудностях на втором раунде переговорах с Украиной
9 июня, 19:20
 
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