В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение
Дубинский: Украина терпит поражение на дипломатическом поле
© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем телеграм-канале.
"(Владимиру. — Прим. ред.) Мединскому дали доступ в американскую прессу, он дал интервью WSJ и, надо сказать, выглядит в нем очень дипломатично. На фоне оскорблений Зеленского Мединский призывает к сотрудничеству и переговорам. Для сравнения: послушайте, что несет экс-представитель Украины в Совбезе ООН Кислица (сейчас замминистра МИД). Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет", — написал он.
В среду Мединский дал интервью американской газете Wall Street Journal. Основные заявления:
- конфликт России и Украины лишь углубляет различия между странами;
- Москва хочет закончить противостояние как можно быстрее;
- Запад ошибочно считает этот конфликт похожим на войну стран с разными культурами;
- В ситуации на Украине речь идет о "братской борьбе";
- Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева.