https://ria.ru/20250612/ukraina-2022525186.html

В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение

В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение - РИА Новости, 12.06.2025

В Киеве раскрыли, где Украина терпит новое поражение

Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T17:31:00+03:00

2025-06-12T17:31:00+03:00

2025-06-12T18:53:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

владимир мединский

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина, в отличие от России, не производит впечатления дипломатичной и стремящейся к миру страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем телеграм-канале."(Владимиру. — Прим. ред.) Мединскому дали доступ в американскую прессу, он дал интервью WSJ и, надо сказать, выглядит в нем очень дипломатично. На фоне оскорблений Зеленского Мединский призывает к сотрудничеству и переговорам. Для сравнения: послушайте, что несет экс-представитель Украины в Совбезе ООН Кислица (сейчас замминистра МИД). Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет", — написал он.В среду Мединский дал интервью американской газете Wall Street Journal. Основные заявления:

https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022169405.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021871290.html

украина

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в мире, украина, киев, россия, владимир мединский