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ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 12.06.2025 (обновлено: 08:56 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:10:00+03:00
2025-06-12T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
андрей марочко
владимир мединский
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства объективного контроля ВС России впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел военнослужащих вооруженных формирований Украины в так называемых серых зонах кременских лесов", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что по открытой связи ВСУ пытаются договариваться о проведении вывоза тел с линии боевого соприкосновения и на других участках. &quot;Однако, по предварительной информации, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда. Данная информация уточняется&quot;, — дополнил Марочко.Накануне помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский рассказал, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями между Россией и Украиной. По его словам, Москва передала Киеву 1212 тел военных ВСУ и получила тела 27 погибших российских бойцов.
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко

Марочко: ВСУ под видом эвакуации тел сослуживцев пытаются достать тела россиян

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Средства объективного контроля ВС России впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел военнослужащих вооруженных формирований Украины в так называемых серых зонах кременских лесов", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Он уточнил, что по открытой связи ВСУ пытаются договариваться о проведении вывоза тел с линии боевого соприкосновения и на других участках.
«

"Однако, по предварительной информации, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда. Данная информация уточняется", — дополнил Марочко.

Накануне помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский рассказал, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями между Россией и Украиной. По его словам, Москва передала Киеву 1212 тел военных ВСУ и получила тела 27 погибших российских бойцов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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