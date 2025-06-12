https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:10:00+03:00
2025-06-12T07:10:00+03:00
2025-06-12T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
андрей марочко
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Средства объективного контроля ВС России впервые за долгое время выявили работы по эвакуации тел военнослужащих вооруженных формирований Украины в так называемых серых зонах кременских лесов", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что по открытой связи ВСУ пытаются договариваться о проведении вывоза тел с линии боевого соприкосновения и на других участках. "Однако, по предварительной информации, эвакуируют не украинских боевиков, а погибших российских военных для создания так называемого обменного фонда. Данная информация уточняется", — дополнил Марочко.Накануне помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский рассказал, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями между Россией и Украиной. По его словам, Москва передала Киеву 1212 тел военных ВСУ и получила тела 27 погибших российских бойцов.
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, владимир мединский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются достать из серой зоны тела российских бойцов, заявил Марочко
Марочко: ВСУ под видом эвакуации тел сослуживцев пытаются достать тела россиян