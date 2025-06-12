https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html

Эксперты рассказали о популярных схемах обмана российских путешественников

Эксперты рассказали о популярных схемах обмана российских путешественников - РИА Новости, 12.06.2025

Эксперты рассказали о популярных схемах обмана российских путешественников

Российским путешественникам, отправляясь за границу, не стоит расслабляться: местные злоумышленники могут попытаться обмануть туристов с помощью фальшивых... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:39:00+03:00

2025-06-12T04:39:00+03:00

2025-06-12T07:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российским путешественникам, отправляясь за границу, не стоит расслабляться: местные злоумышленники могут попытаться обмануть туристов с помощью фальшивых такси, при обмене валюты или предоставив гостиничный номер "с неисправностями" - опрошенные РИА Новости эксперты рассказали об этих и других самых популярных схемах обмана."Схема с фальшивыми такси и перевозками часто встречается в таких местах, как Турция, Египет, Таиланд, Франция (Париж), Италия (Рим), Индия. Суть: "таксист" говорит, что у счетчика сломан таксометр, или вовсе отказывается его включать, затем выставляет цену в 2-10 раз выше обычной. Иногда такси могут быть вовсе нелицензионными", - рассказывает замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.В Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, Турции и Египте злоумышленники пробуют обмануть туристов при обмене валюты или покупке чего-то на рынке: продавец может "ошибиться" в сдаче, использовать неправильный курс или дать фальшивые купюры. А еще на курортах нередко пытаются обмануть в гостиницах, иногда заселяя в номер с "неисправностями" - за "ремонт" просят доплату. Другая популярная схема с гостиницами - это "звонок в номер", рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили."Если вы остановились в отеле, после заселения в номер может поступить звонок якобы от администратора с сообщением о том, что не прошла оплата за номер и необходимо повторить операцию. Для удобства предлагают назвать данные банковской карты, чтобы провести повторный платеж. После этого со счета списываются все средства", - объясняет она.Примерно похожая схема с арендой транспорта - при возврате скутера, авто, велосипеда требуют оплатить "повреждения", которые были заранее или даже инсценируются работниками. Популярна, по словам Пермякова, и схема "дружелюбные местные": "друзья" приглашают в бары, рестораны, предлагают что-то купить - потом требуют огромную плату или приводят к "знакомым" (аферистам).В Турции, особенно в курортных зонах Анталии, популярны поддельные Wi-Fi-сети в кафе или аэропортах, имитирующие официальные точки доступа, с названиями, такими как Free_Airport_WiFi. Подключившись, туристы рискуют передать мошенникам пароли или данные карт, отмечает гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. А в Египте у пирамид Гизы туристов нередко заманивают на "бесплатное" катание на верблюде, после чего требуют завышенную плату за спуск или угрожают оставить в пустыне.Распространены и чисто финансовые схемы, добавляет Валишвили. Поскольку с 2022 года у россиян нет возможности использовать карты международных платежных систем MasterCard и Visa, в зарубежных странах может возникнуть проблема с безналичной оплатой товаров и услуг. Мошенники могут предложить помощь в оплате или даже в оформлении карты, попросив небольшое вознаграждение. После получения наличных средств "помощник" перестанет выходить на связь.Также популярны схемы с "бесплатными" подарками - вроде браслетов у Эйфелевой башни или "подарков" от уличных торговцев в Марокко. Как только турист берет такой "сувенир", с него начинают требовать деньги. Лучше всего просто не вступать в диалог и твердо отказываться, советует заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

https://ria.ru/20250518/turisty-2017660991.html

https://ria.ru/20250526/tutsiya-2019046337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, турция, египет, таиланд, мери валишвили, руслан пермяков, рэу имени г. в. плеханова, томский университет систем управления и радиоэлектроники, mastercard, inc., туризм