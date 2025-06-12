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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА и режим воздушной опасности отменены в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:08:00+03:00
2025-06-12T06:08:00+03:00
2025-06-12T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА и режим воздушной опасности отменены в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 0.28 мск, она продлилась почти пять часов. Режим воздушной опасности был объявлен в среду в 21.23 мск, он длился около восьми часов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области и желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА и режим воздушной опасности