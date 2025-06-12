https://ria.ru/20250612/trevoga-2022409526.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.06.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя 45 минут, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:54:00+03:00
2025-06-12T03:54:00+03:00
2025-06-12T03:54:00+03:00
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курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя 45 минут, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 2.59 мск, она длилась 45 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 45 минут