https://ria.ru/20250612/trevoga-2022398312.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T00:42:00+03:00
2025-06-12T00:42:00+03:00
2025-06-12T00:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА