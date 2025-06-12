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Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2025
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21:17 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/tramp-2022553732.html
Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной
Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также действиями обеих сторон РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:17:00+03:00
2025-06-12T21:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также действиями обеих сторон в этой связи. "Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено", - сказал Трамп, общаясь с журналистами на мероприятии в Белом доме и комментируя отсутствие договоренности между сторонами об урегулировании конфликта.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной

Трамп заявил, что разочарован отсутствием мирного соглашения между РФ и Украиной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а также действиями обеих сторон в этой связи.
"Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено", - сказал Трамп, общаясь с журналистами на мероприятии в Белом доме и комментируя отсутствие договоренности между сторонами об урегулировании конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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