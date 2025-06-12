"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force Onе.
"Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников", — сказал он.
Трамп добавил, что дроны показали себя как быстрые и умные системы и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельными на поле боя.
"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", — отметил президент США.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют.
"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", — отметил президент США.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют.