https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html

"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.06.2025

"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T08:38:00+03:00

2025-06-12T08:38:00+03:00

2025-06-12T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force Onе. "Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников", — сказал он.Трамп добавил, что дроны показали себя как быстрые и умные системы и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельными на поле боя. "Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", — отметил президент США. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют.

https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022444212.html

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в мире, украина, дональд трамп, россия, владимир путин