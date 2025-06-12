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"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 12.06.2025 (обновлено: 15:53 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.06.2025
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T08:38:00+03:00
2025-06-12T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force Onе. "Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников", — сказал он.Трамп добавил, что дроны показали себя как быстрые и умные системы и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельными на поле боя. "Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", — отметил президент США. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют.
https://ria.ru/20250612/zelenskiy-2022444212.html
https://ria.ru/20250612/bouz-2022485814.html
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в мире, украина, дональд трамп, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
"Кто бы мог подумать". Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на примере конфликта между Россией и Украиной указал на значимое влияние беспилотников на образ современной войны. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force Onе.
"Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников", — сказал он.
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Трамп добавил, что дроны показали себя как быстрые и умные системы и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельными на поле боя.

"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", — отметил президент США.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире, иностранцы часто их копируют.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияВладимир Путин
 
 
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