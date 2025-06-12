https://ria.ru/20250612/toyota-2022413294.html

Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России

Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России - РИА Новости, 12.06.2025

Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России

Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:52:00+03:00

2025-06-12T04:52:00+03:00

2025-06-12T07:16:00+03:00

авто

россия

toyota corolla

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152684/17/1526841749_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_0628c486039a5600eb051177fa6d7782.jpg

ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об отсутствии подобных планов на сегодняшний день. "(Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России) не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет, добавили в компании.На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota.

https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, toyota corolla, в мире