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Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России - РИА Новости, 12.06.2025
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04:52 12.06.2025 (обновлено: 07:16 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/toyota-2022413294.html
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России - РИА Новости, 12.06.2025
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:52:00+03:00
2025-06-12T07:16:00+03:00
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ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об отсутствии подобных планов на сегодняшний день. "(Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России) не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет, добавили в компании.На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota.
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авто, россия, toyota corolla, в мире
Авто, Россия, Toyota Corolla, В мире
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России

Toyota Tsusho опровергла возобновление продаж новых Toyota в России

© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип компании Toyota
Логотип компании Toyota - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об отсутствии подобных планов на сегодняшний день.
«
"(Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России) не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.
На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет, добавили в компании.
На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota.
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