https://ria.ru/20250612/toyota-2022413294.html
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России - РИА Новости, 12.06.2025
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:52:00+03:00
2025-06-12T04:52:00+03:00
2025-06-12T07:16:00+03:00
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ТОКИО, 12 июн — РИА Новости. Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об отсутствии подобных планов на сегодняшний день. "(Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России) не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет, добавили в компании.На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota.
https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, toyota corolla, в мире
Авто, Россия, Toyota Corolla, В мире
Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России
Toyota Tsusho опровергла возобновление продаж новых Toyota в России