https://ria.ru/20250612/tolunova-2022254180.html

Как Валентина Толкунова 20 лет жила между долгом и страстью

Как Валентина Толкунова 20 лет жила между долгом и страстью - РИА Новости, 12.06.2025

Как Валентина Толкунова 20 лет жила между долгом и страстью

Она пела о любви для миллионов, но свою собственную была вынуждена скрывать два десятилетия. Валентина Толкунова — женщина, чьи песни стали гимном верности и... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:06:00+03:00

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валентина толкунова

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Она пела о любви для миллионов, но свою собственную была вынуждена скрывать два десятилетия. Валентина Толкунова — женщина, чьи песни стали гимном верности и нежности, — сама разрывалась между долгом перед семьей и запретной страстью. Всю жизнь она носила маску счастливой женщины, но перед смертью призналась: "Настоящая любовь была только одна…".Песни как исповедьПомимо народных песен, у нее было множество собственных музыкальных произведений, завоевавших любовь слушателей. Среди них такие композиции, как "От дождя", "Ты моя песня", "Забери меня с собой", "Я люблю тебя жизнь", "Снежинка" и "Звездочка моя ясная", которые стали настоящей классикой и продолжают исполняться многими артистами.Родилась Толкунова 12 июля 1946 года в Москве. С детства проявляла интерес к музыке и пению, участвуя в школьных и городских концертах. После школы она поступила в Московский государственный университет культуры, где изучала театральное искусство. В 1965 году начала свою профессиональную карьеру, быстро привлекая внимание организаторов музыкальных конкурсов и фестивалей.Толкунова прославилась благодаря своему неповторимому голосу и глубокому исполнению. В ее репертуаре были как популярные песни, так и народные мелодии, что принесло ей большую популярность среди слушателей. За годы творчества она записала множество альбомов и песен, многие из которых стали хитами.Важным этапом в ее карьере стало участие в различных музыкальных конкурсах, где Валентина неоднократно занимала призовые места. Она активно выступала на концертах и в телепередачах, посвященных музыке и культуре.Кроме того, Валентина Толкунова была известна своей благотворительной деятельностью: поддерживала социальные проекты, направленные на помощь детям и пожилым людям."Соломенная вдова с бархатным голосом"Личная жизнь Валентины Толкуновой была не менее интересна, чем ее творчество. Она была замужем лишь один раз. Казалось, что семейное счастье пришло с первой попытки и навсегда, но на самом деле все оказалось иначе.В 1976 году, незадолго до Олимпиады в Монреале, Валентина вышла замуж за журналиста-международника Юрия Попорова, с которым ее разделяло 23 года. Эта разница не стала преградой для их отношений. Певица полюбила умного и образованного мужчину.Первые годы брака Валентина была окрылена любовью, и окружающие замечали ее счастливый взгляд. Несмотря на частые разлуки из-за карьеры, она считала, что ее мечта сбылась. Через год у пары родился сын Николай.Спустя четыре года Попоров отправился в Мексику работать над книгой о Троцком и пригласил супругу поехать с ним. Однако Валентина отказалась, объяснив, что любит творчество и Россию и не сможет жить за границей, где "умрет от тоски". Она считала, что ее место здесь, среди миллионов поклонников, восхищающихся ее голосом. Этот отказ стал переломным моментом, после которого их брак уже не был прежним.Общественное мнение было жестоким, и Валентину называли "соломенной вдовой". Ей было всего 30 лет, и вместо романтики и страсти она полностью посвятила себя работе и заботе о сыне. Муж появлялся дома лишь раз в год на новогодние праздники.Тайный роман длиной в 20 летЗа Валентиной Толкуновой ухаживали многие коллеги и актеры, но она не заводила романы до 1985 года, когда во время поездки в Америку встретила академика-ядерщика Владимира Баранова. Их взгляды пересеклись, и между ними вспыхнули чувства, хотя у обоих были семьи. У Баранова в Советском Союзе остались жена и дочь, а у Толкуновой был законный супруг.Несмотря на внутренние противоречия и убеждение Валентины, что счастье нельзя строить на чужом горе, чувства оказались сильнее. Влюбленные скрывали свои отношения, и Баранов оставался в тени, представляясь знакомым академика. В 1990 годах вернулся законный супруг Валентины, и она оказалась между долгом и настоящей любовью, решив временно отказаться от встреч с Барановым. Тем не менее, чувства не утихли, и влюбленные продолжали встречаться в санатории "Жаворонки", где у Толкуновой всегда был забронирован люкс.В начале 2000 годов Валентина Толкунова и Владимир Баранов планировали начать совместную жизнь. Певица уже была готова рассказать своему законному супругу о своих чувствах. Казалось, что Попоров и так догадывался о том, что происходит, но судьба вмешалась в ее личную жизнь.Попоров попал в аварию, после которой начал терять зрение и слух. Это событие стало для Толкуновой тяжелым ударом. Она оказалась перед выбором: продолжать бороться за свою любовь к Баранову или вернуться к семье, которая нуждалась в ее поддержке. В итоге певица вновь выбрала семью, понимая, что ее муж нуждается в ней больше, чем когда-либо.Однако на этом неприятности не закончились. Ее единственный сын, Николай, оказался втянут в серьезные проблемы, связанные с запрещенными веществами. Эта ситуация сильно подорвала моральное состояние Валентины. Она чувствовала, что ее счастье ускользает, а перед ней стоят только трудности: больной муж и непутевый сын, который, казалось, не мог найти правильный путь.В этот трудный период Толкунова решила обратиться за советом к своему духовнику. Священнослужитель посоветовал ей обвенчаться с законным супругом, что, по его мнению, могло помочь восстановить гармонию в ее жизни. Следуя этому совету, в 2004 году Валентина заключила священный союз с Попоровым. Это решение стало поворотным моментом. Здоровье ее мужа стабилизировалось, и, к удивлению самой певицы, ее сын тоже начал меняться к лучшему.Убедившись, что изменения в жизни ее семьи являются знаком, Толкунова решила, что теперь настало время разорвать связь с Барановым. Она надеялась, что новый этап в ее жизни поможет ей справиться с трудностями и найти внутренний покой.Однако серьезного разговора между Толкуновой и Барановым так и не состоялось. Владимир, получивший смертельную дозу радиации в Чернобыле, начал постепенно угасать. Вскоре у него диагностировали рак, и всего через несколько месяцев после венчания Валентины с законным супругом он скончался. Переживания и несбывшиеся надежды отразились на здоровье самой Валентины, и она тоже заболела. Вокалистка в течение пяти лет боролась с тяжелым недугом, но, к сожалению, не смогла победить.22 марта 2010 года Валентина Толкунова ушла из жизни. Свою тайну о долгой любви к Баранову она решилась открыть лишь концертному директору, сказав, что у нее был муж на земле и любимый, посланный Богом. Эти слова относились не к ее официальному супругу, а к тому, чья любовь на протяжении 20 лет поддерживала и терзала ее душу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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