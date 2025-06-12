Токаев поздравил Путина с Днем России
Токаев поздравил Путина с Днем России и отметил высокий уровень отношений
© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий уровень отношений двух стран, что соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в поздравительной телеграмме от имени Токаева.
Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
День России
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