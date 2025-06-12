https://ria.ru/20250612/tokaev-2022423391.html

Токаев поздравил Путина с Днем России

Токаев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025

Токаев поздравил Путина с Днем России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T07:21:00+03:00

2025-06-12T07:21:00+03:00

2025-06-12T07:21:00+03:00

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий уровень отношений двух стран, что соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера."С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в поздравительной телеграмме от имени Токаева.Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.

https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, рсфср, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин