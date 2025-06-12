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Токаев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
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07:21 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/tokaev-2022423391.html
Токаев поздравил Путина с Днем России
Токаев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2025
Токаев поздравил Путина с Днем России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:21:00+03:00
2025-06-12T07:21:00+03:00
политика
россия
рсфср
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АЛМА-АТА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий уровень отношений двух стран, что соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера."С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в поздравительной телеграмме от имени Токаева.Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
https://ria.ru/20250612/chen-2022420865.html
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политика, россия, рсфср, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
Политика, Россия, РСФСР, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев поздравил Путина с Днем России

Токаев поздравил Путина с Днем России и отметил высокий уровень отношений

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Фото : Aqorda
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме, адресованной российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России, отметил высокий уровень отношений двух стран, что соответствует духу стратегического партнерства, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнерства и союзничества", – говорится в поздравительной телеграмме от имени Токаева.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
06:42
Также президент Казахстана пожелал Путину дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания страны.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия) и Конституции РФ.
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01:27
 
ПолитикаРоссияРСФСРКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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