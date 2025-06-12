В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД
Территории возле 10 станций МЦД благоустроят в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра
Поезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к 10 станциям МЦД. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, спортивные и детские площадки", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что возле трех городских вокзалов - "Беговая", "Серп и молот" и станции МЦД-3 "Косино" - пройдут вторые этапы благоустройства. Сезонные работы будут выполнены около благоустроенного в 2024 году городского вокзала "Щербинка".
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"Стартует благоустройство у шести станций - "Дмитровская" и "Царицыно" МЦД-2, "Останкино", "Грачевская" и "Моссельмаш" МЦД-3, платформы МЦК и МЦД " Новохохловская", - добавил Бирюков.
Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.
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"Расширим, где необходимо, тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Оборудуем фонари с энергоэффективными светильниками. Для удобства пассажиров общественного транспорта перенесем остановочные павильоны ближе к выходам со станций", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках проектов обустроят газоны и высадят зеленые насаждения.