Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/territorii-2022512471.html
В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД
В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД - РИА Новости, 12.06.2025
В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:11:00+03:00
2025-06-12T16:11:00+03:00
москва
петр бирюков
московские центральные диаметры (мцд)
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890545338_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_00e2dad00398f396a9d5f1e7ae02146b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к 10 станциям МЦД. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, спортивные и детские площадки", - рассказал Бирюков. Он отметил, что возле трех городских вокзалов - "Беговая", "Серп и молот" и станции МЦД-3 "Косино" - пройдут вторые этапы благоустройства. Сезонные работы будут выполнены около благоустроенного в 2024 году городского вокзала "Щербинка". "Стартует благоустройство у шести станций - "Дмитровская" и "Царицыно" МЦД-2, "Останкино", "Грачевская" и "Моссельмаш" МЦД-3, платформы МЦК и МЦД " Новохохловская", - добавил Бирюков. Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему. "Расширим, где необходимо, тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Оборудуем фонари с энергоэффективными светильниками. Для удобства пассажиров общественного транспорта перенесем остановочные павильоны ближе к выходам со станций", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках проектов обустроят газоны и высадят зеленые насаждения.
https://ria.ru/20250505/scherbinka-2014886227.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890545338_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f336dadd18b96dc8753b472262cb247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы
В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД

Территории возле 10 станций МЦД благоустроят в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра
Поезд прибывает на станцию Косино третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Поезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к 10 станциям МЦД. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, спортивные и детские площадки", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что возле трех городских вокзалов - "Беговая", "Серп и молот" и станции МЦД-3 "Косино" - пройдут вторые этапы благоустройства. Сезонные работы будут выполнены около благоустроенного в 2024 году городского вокзала "Щербинка".
«
"Стартует благоустройство у шести станций - "Дмитровская" и "Царицыно" МЦД-2, "Останкино", "Грачевская" и "Моссельмаш" МЦД-3, платформы МЦК и МЦД " Новохохловская", - добавил Бирюков.
Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.
«
"Расширим, где необходимо, тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Оборудуем фонари с энергоэффективными светильниками. Для удобства пассажиров общественного транспорта перенесем остановочные павильоны ближе к выходам со станций", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках проектов обустроят газоны и высадят зеленые насаждения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Ефимов: переход через МЦД-2 в районе Щербинка готов на 89%
5 мая, 09:06
 
МоскваПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)Московское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала