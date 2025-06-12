https://ria.ru/20250612/territorii-2022512471.html

В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД

В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД - РИА Новости, 12.06.2025

В Москве благоустроят территории возле десяти станций МЦД

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:11:00+03:00

2025-06-12T16:11:00+03:00

2025-06-12T16:11:00+03:00

москва

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в 2025 году благоустройство территорий возле десяти станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к 10 станциям МЦД. Основная задача - улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты к ним. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, спортивные и детские площадки", - рассказал Бирюков. Он отметил, что возле трех городских вокзалов - "Беговая", "Серп и молот" и станции МЦД-3 "Косино" - пройдут вторые этапы благоустройства. Сезонные работы будут выполнены около благоустроенного в 2024 году городского вокзала "Щербинка". "Стартует благоустройство у шести станций - "Дмитровская" и "Царицыно" МЦД-2, "Останкино", "Грачевская" и "Моссельмаш" МЦД-3, платформы МЦК и МЦД " Новохохловская", - добавил Бирюков. Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему. "Расширим, где необходимо, тротуары и заменим их покрытие, обновим асфальт на проезжей части, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Оборудуем фонари с энергоэффективными светильниками. Для удобства пассажиров общественного транспорта перенесем остановочные павильоны ближе к выходам со станций", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках проектов обустроят газоны и высадят зеленые насаждения.

https://ria.ru/20250505/scherbinka-2014886227.html

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москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд), московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы