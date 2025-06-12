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Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт - РИА Новости, 12.06.2025
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15:45 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/terakt-2022506721.html
Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт
Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт - РИА Новости, 12.06.2025
Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт
Шестидесятидвухлетняя жительница Запорожской области осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии общего режима за госизмену и покушение на совершение теракта,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:45:00+03:00
2025-06-12T15:45:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Шестидесятидвухлетняя жительница Запорожской области осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии общего режима за госизмену и покушение на совершение теракта, рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. В сообщении УФСБ говорится о том, что Южным окружным военным судом за государственную измену, участие в террористическом сообществе, покушение на совершение террористического акта, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств осуждена гражданка Российской Федерации, жительница Мелитопольского района Запорожской области 1961 года рождения. "По результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного и расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области, суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор еще не вступил в законную силу. По данным УФСБ, женщина была задержана с поличным в момент попытки подрыва взрывного устройства. Оперативникам женщина рассказала, что ее заданием было "забрать подарок" (взрывное устройство - ред.), с помощью которого она должна была подорвать военный грузовик. Она также отметила, что "сотрудничала с куратором с позывным "Дикенс". "Он сотрудничал с моим мужем, а потом, когда мой муж случайно подорвался на взрывном устройстве, которое готовил к подрыву объекта, когда мой муж погиб, тогда они вышли на меня", - рассказала она.
https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html
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запорожская область, россия, общество
Запорожская область, Россия, Общество
Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт

ФСБ: жительница Запорожской области получила 16 лет за покушение на теракт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Шестидесятидвухлетняя жительница Запорожской области осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии общего режима за госизмену и покушение на совершение теракта, рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
В сообщении УФСБ говорится о том, что Южным окружным военным судом за государственную измену, участие в террористическом сообществе, покушение на совершение террористического акта, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств осуждена гражданка Российской Федерации, жительница Мелитопольского района Запорожской области 1961 года рождения.
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"По результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного и расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области, суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор еще не вступил в законную силу.
По данным УФСБ, женщина была задержана с поличным в момент попытки подрыва взрывного устройства.
Оперативникам женщина рассказала, что ее заданием было "забрать подарок" (взрывное устройство - ред.), с помощью которого она должна была подорвать военный грузовик. Она также отметила, что "сотрудничала с куратором с позывным "Дикенс".
"Он сотрудничал с моим мужем, а потом, когда мой муж случайно подорвался на взрывном устройстве, которое готовил к подрыву объекта, когда мой муж погиб, тогда они вышли на меня", - рассказала она.
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