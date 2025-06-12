https://ria.ru/20250612/terakt-2022506721.html

Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт

Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт - РИА Новости, 12.06.2025

Жительнице Запорожской области вынесли приговор за покушение на теракт

Шестидесятидвухлетняя жительница Запорожской области осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии общего режима за госизмену и покушение на совершение теракта,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:45:00+03:00

2025-06-12T15:45:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Шестидесятидвухлетняя жительница Запорожской области осуждена на 16 лет лишения свободы в колонии общего режима за госизмену и покушение на совершение теракта, рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. В сообщении УФСБ говорится о том, что Южным окружным военным судом за государственную измену, участие в террористическом сообществе, покушение на совершение террористического акта, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств осуждена гражданка Российской Федерации, жительница Мелитопольского района Запорожской области 1961 года рождения. "По результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного и расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области, суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Подсудимая свою вину признала, в содеянном раскаялась", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор еще не вступил в законную силу. По данным УФСБ, женщина была задержана с поличным в момент попытки подрыва взрывного устройства. Оперативникам женщина рассказала, что ее заданием было "забрать подарок" (взрывное устройство - ред.), с помощью которого она должна была подорвать военный грузовик. Она также отметила, что "сотрудничала с куратором с позывным "Дикенс". "Он сотрудничал с моим мужем, а потом, когда мой муж случайно подорвался на взрывном устройстве, которое готовил к подрыву объекта, когда мой муж погиб, тогда они вышли на меня", - рассказала она.

https://ria.ru/20250610/terakt-2021953705.html

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