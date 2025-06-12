https://ria.ru/20250612/tambiev-2022408833.html
Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ
Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ - РИА Новости, 12.06.2025
Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ
Мировой суд Москвы обязал оплатить долги по ЖКХ лишившегося имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах, указано... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:43:00+03:00
2025-06-12T03:43:00+03:00
2025-06-12T03:43:00+03:00
происшествия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
porsche panamera
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы обязал оплатить долги по ЖКХ лишившегося имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах, указано в материалах гражданского дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: АО "ВК Комфорт", должник: Тамбиев Марат Хамидович", - сказано в материалах. Сумма взысканного долга не сообщается. Согласно картотеке суда, два аналогичных исковых заявления поступали в инстанцию в декабре прошлого года и были удовлетворены. Суд в январе этого года по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущество Тамбиева и двоюродного брата его отца – Шагабана Кубанова. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла об имуществе общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей, а именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, по решению суда с Тамбиева также взыскали более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche. Уточнялось, что на Кубанова, в частности, были оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и подчиненной Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021026811.html
https://ria.ru/20250608/zhkkh-2021645947.html
https://ria.ru/20250607/zverev-2021486544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), porsche panamera
Происшествия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Porsche Panamera
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы обязал оплатить долги по ЖКХ лишившегося имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах, указано в материалах гражданского дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: АО "ВК Комфорт", должник: Тамбиев Марат Хамидович", - сказано в материалах.
Сумма взысканного долга не сообщается. Согласно картотеке суда, два аналогичных исковых заявления поступали в инстанцию в декабре прошлого года и были удовлетворены.
Суд в январе этого года по иску Генпрокуратуры РФ
изъял в доход государства имущество Тамбиева и двоюродного брата его отца – Шагабана Кубанова. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла об имуществе общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей, а именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе
, а также мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, по решению суда с Тамбиева также взыскали более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Pors
che.
Уточнялось, что на Кубанова, в частности, были оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья
.
Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и подчиненной Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК
по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ
, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.