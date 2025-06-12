https://ria.ru/20250612/tambiev-2022408833.html

Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ

Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ - РИА Новости, 12.06.2025

Суд обязал экс-следователя Тамбиева оплатить долги по ЖКХ

Мировой суд Москвы обязал оплатить долги по ЖКХ лишившегося имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах, указано... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:43:00+03:00

2025-06-12T03:43:00+03:00

2025-06-12T03:43:00+03:00

происшествия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

porsche panamera

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мировой суд Москвы обязал оплатить долги по ЖКХ лишившегося имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах, указано в материалах гражданского дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: АО "ВК Комфорт", должник: Тамбиев Марат Хамидович", - сказано в материалах. Сумма взысканного долга не сообщается. Согласно картотеке суда, два аналогичных исковых заявления поступали в инстанцию в декабре прошлого года и были удовлетворены. Суд в январе этого года по иску Генпрокуратуры РФ изъял в доход государства имущество Тамбиева и двоюродного брата его отца – Шагабана Кубанова. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла об имуществе общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей, а именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda. Кроме того, по решению суда с Тамбиева также взыскали более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche. Уточнялось, что на Кубанова, в частности, были оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и подчиненной Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021026811.html

https://ria.ru/20250608/zhkkh-2021645947.html

https://ria.ru/20250607/zverev-2021486544.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), porsche panamera