https://ria.ru/20250612/svo-2022554470.html

Ветераны-фронтовики передали бойцам СВО мотоциклы в День России

Ветераны-фронтовики передали бойцам СВО мотоциклы в День России - РИА Новости, 12.06.2025

Ветераны-фронтовики передали бойцам СВО мотоциклы в День России

Фронтовики Великой Отечественной войны передали бойцам СВО мотоциклы в День России, приобретенные за собственные средства, рассказал РИА Новости 100-летний... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:41:00+03:00

2025-06-12T21:41:00+03:00

2025-06-12T21:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Фронтовики Великой Отечественной войны передали бойцам СВО мотоциклы в День России, приобретенные за собственные средства, рассказал РИА Новости 100-летний ветеран Зиновий Меркин. Зиновий Леонидович Меркин принимал участие в боевых действиях с 1942-1945 на Курской дуге. Также был участником освобождения Украины, Польши, Румынии, Чехословакии и Германии от немецко-фашистских захватчиков. Имеет боевые награды, в числе которых медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг". Был дважды ранен. "Дорогие друзья, мы - ветераны Великой Отечественной войны, от всей души желаем вам победы. Мы дарим вам мотоциклы, чтобы быстрее вы могли одержать эту победу. Здоровья вам всем и поздравляем вас с праздником Дня России", - поздравил участников СВО. Мероприятие было организовано при участии Российского Союза ветеранов и добровольцев движения "Наша Забота". Непосредственное участие в сборе средств на приобретение мототехники для бойцов в зоне СВО принимали ветераны, участники Великой Отечественной войны из разных городов России. Ветераны, соблюдая давние традиции времен войны, лично оставили свои подписи на мототехнике. "Очень радостно, что именно сегодня, в День России, мы от имени российского Союза ветеранов и добровольцев движения "Наша Забота" доставили на фронт парням мотоциклы и трицикл", - сказала руководитель общественного движения "Наша Забота" Наталья Шевелева. Три переданных раллийных мотоцикла будут использоваться штурмовыми подразделениями ВС РФ. Также для эвакуации раненых с поля боя был передан электрический трицикл. В свою очередь, военнослужащие выразили огромную благодарность ветеранам за предоставленную помощь и поздравили ветеранов и жителей с Днем России. "Мы стараемся быть похожими на них, воюем так же, как и они. Еще хочу сказать, девиз у нас такой же, как у наших дедов. Враг будет разбит, победа будет за нами", - отметил боец ВС РФ.

https://ria.ru/20250612/putin-2022523776.html

https://ria.ru/20250612/zapad-2022414093.html

https://ria.ru/20250609/fsb-2021721853.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф