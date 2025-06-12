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В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 12.06.2025
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
Полицейские задержали жителя Тверской области, который стрелял по подросткам из пневматической винтовки и ранил девушку, причиной стало недовольство звуками... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:28:00+03:00
2025-06-12T16:28:00+03:00
2025-06-12T16:28:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Тверской области, который стрелял по подросткам из пневматической винтовки и ранил девушку, причиной стало недовольство звуками мототехники, сообщило УМВД по региону. "В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья "проучить" досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого", - сообщается в Telegram-канале тверской полиции. По предварительным данным, инцидент произошел в среду вечером. Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки, он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по ним. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
Житель Тверской области обстрелял из ружья катавшихся на мототехнике подростков