Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/strelba-2022516549.html
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 12.06.2025
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам
Полицейские задержали жителя Тверской области, который стрелял по подросткам из пневматической винтовки и ранил девушку, причиной стало недовольство звуками... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:28:00+03:00
2025-06-12T16:28:00+03:00
происшествия
россия
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
РЯЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Тверской области, который стрелял по подросткам из пневматической винтовки и ранил девушку, причиной стало недовольство звуками мототехники, сообщило УМВД по региону. "В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья "проучить" досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого", - сообщается в Telegram-канале тверской полиции. По предварительным данным, инцидент произошел в среду вечером. Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки, он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по ним. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
В Тверской области мужчина открыл стрельбу по подросткам

Житель Тверской области обстрелял из ружья катавшихся на мототехнике подростков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 12 июн – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Тверской области, который стрелял по подросткам из пневматической винтовки и ранил девушку, причиной стало недовольство звуками мототехники, сообщило УМВД по региону.
"В селе Верхняя Троица местный житель решил при помощи ружья "проучить" досаждавших ему подростков. В результате 17-летняя девочка оказалась в больнице с ранением лёгкого", - сообщается в Telegram-канале тверской полиции.
По предварительным данным, инцидент произошел в среду вечером. Как уточняет ведомство, мужчину раздражали звуки мототехники, на которой катались подростки, он взял из гаража пневматическую винтовку с оптическим прицелом и открыл стрельбу по ним.
Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в школьника
29 августа 2024, 09:04
 
ПроисшествияРоссияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала