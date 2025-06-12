https://ria.ru/20250612/stikhi-2022520901.html

Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России

Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России - РИА Новости, 12.06.2025

Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России

Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

2025-06-12T16:58:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России. День России отмечается 12 июня. "В такой праздничный день - День России - разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России", - сказала она на встрече президента России с участниками программы "Время героев". Путин одобрил желание Деминой. "Пожалуйста", - сказал он. В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России. "Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах", - прозвучало в стихотворении.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стихотворение участницы программы "Время героев", посвященное России В конце президент поаплодировал. 2025-06-12T16:58 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин