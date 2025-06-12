https://ria.ru/20250612/stikhi-2022520901.html
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России - РИА Новости, 12.06.2025
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:58:00+03:00
2025-06-12T16:58:00+03:00
2025-06-12T16:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022517896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_320ec112bd25b19f4daf3a62b09c3ecd.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России. День России отмечается 12 июня. "В такой праздничный день - День России - разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России", - сказала она на встрече президента России с участниками программы "Время героев". Путин одобрил желание Деминой. "Пожалуйста", - сказал он. В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России. "Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах", - прозвучало в стихотворении.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022517896_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca9cdce94d272b09ee414ed379a9fb18.jpg
Стихотворение участницы программы "Время героев", посвященное России
В конце президент поаплодировал.
2025-06-12T16:58
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
Врач медицинской роты Демина прочитала Путину посвященное России стихотворение
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России.
День России
отмечается 12 июня.
"В такой праздничный день - День России - разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России", - сказала она на встрече президента России с участниками программы "Время героев".
Путин
одобрил желание Деминой.
"Пожалуйста", - сказал он.
В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России.
"Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах", - прозвучало в стихотворении.