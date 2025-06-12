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Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России - РИА Новости, 12.06.2025
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16:58 12.06.2025
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Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России - РИА Новости, 12.06.2025
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России
Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:58:00+03:00
2025-06-12T16:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России. День России отмечается 12 июня. "В такой праздничный день - День России - разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России", - сказала она на встрече президента России с участниками программы "Время героев". Путин одобрил желание Деминой. "Пожалуйста", - сказал он. В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России. "Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах", - прозвучало в стихотворении.
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Стихотворение участницы программы "Время героев", посвященное России
В конце президент поаплодировал.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Участница "Времени героев" прочитала Путину стихотворение о России

Врач медицинской роты Демина прочитала Путину посвященное России стихотворение

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы "Время героев" Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России.
День России отмечается 12 июня.
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"В такой праздничный день - День России - разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России", - сказала она на встрече президента России с участниками программы "Время героев".
Путин одобрил желание Деминой.
"Пожалуйста", - сказал он.
В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России.
"Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах", - прозвучало в стихотворении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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