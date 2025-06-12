https://ria.ru/20250612/ssha-2022554229.html

СМИ раскрыли, чего опасаются США из-за возможного удара Израиля по Ирану

СМИ раскрыли, чего опасаются США из-за возможного удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 12.06.2025

СМИ раскрыли, чего опасаются США из-за возможного удара Израиля по Ирану

США опасаются, что системы ПВО Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T21:38:00+03:00

2025-06-12T21:38:00+03:00

2025-06-12T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США опасаются, что системы ПВО Израиля не выдержат ответ Ирана на возможные израильские удары по его ядерным объектам, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет", - пишет портал. По его данным, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе брифинга перед группой сенаторов США заявил, что в случае, если Израиль ударит по иранским ядерным объектам, последующий иранский ответ может привести к массовым жертвам и серьезнейшему материальному ущербу в Израиле. Согласно оценке разведки США, которую приводит портал, Иран располагает двумя тысячами ракет, способными нести заряд весом 900 килограммов или выше, при этом Израиль находится в зоне досягаемости многих из них. Американский чиновник рассказал Axios, что с последней ракетной атаки на Израиль в октябре 2024 года Иран значительно нарастил производство баллистических ракет до около 50 в месяц. Этот же источник сообщил порталу, что цель Ирана якобы состоит в производстве более высокого числа баллистических ракет, чем число перехватчиков, которые есть у Израиля. Ранее портал сообщал, что Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном. Он также сообщал, что Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся в столице Омана Маскате в воскресенье и обсудят ответ Тегерана на недавнее предложение Вашингтона по иранской ядерной программе. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250612/izrail-2022541871.html

https://ria.ru/20250612/voyna-2022539328.html

https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html

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в мире, иран, израиль, сша