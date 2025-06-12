Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе, следует из опроса газеты Washington Post и Университета Джорджа Мейсона. По этим данным, 39% опрошенных поддерживают протесты в Лос-Анджелесе, тогда как 40% выступают против них, остальные не определились. При этом 44% респондентов не одобряют решение президента США Дональда Трампа направить морпехов и нацгвардию в калифорнийский город, чтобы справиться с протестами, тогда как 41% высказываются в пользу этой меры. Тем не менее 37% американцев считают, что протесты в основном характеризуются беспорядками, тогда как 35% полагают, что они проходят скорее мирно. Миграционную политику Трампа, согласно данным опроса, не поддерживают 52% американцев, поддерживают – 37%. Опрос проводился 10 июня среди 1015 взрослых американцев, погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
2025-06-12T18:40
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PT1M13S
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе, следует из опроса газеты Washington Post и Университета Джорджа Мейсона.
По этим данным, 39% опрошенных поддерживают протесты в Лос-Анджелесе, тогда как 40% выступают против них, остальные не определились.
При этом 44% респондентов не одобряют решение президента США Дональда Трампа направить морпехов и нацгвардию в калифорнийский город, чтобы справиться с протестами, тогда как 41% высказываются в пользу этой меры.
Тем не менее 37% американцев считают, что протесты в основном характеризуются беспорядками, тогда как 35% полагают, что они проходят скорее мирно.
Миграционную политику Трампа, согласно данным опроса, не поддерживают 52% американцев, поддерживают – 37%.
Опрос проводился 10 июня среди 1015 взрослых американцев, погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
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