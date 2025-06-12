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Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.06.2025
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18:40 12.06.2025
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Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе
Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.06.2025
Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе
Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе, следует из опроса газеты Washington Post и РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:40:00+03:00
2025-06-12T18:40:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе, следует из опроса газеты Washington Post и Университета Джорджа Мейсона. По этим данным, 39% опрошенных поддерживают протесты в Лос-Анджелесе, тогда как 40% выступают против них, остальные не определились. При этом 44% респондентов не одобряют решение президента США Дональда Трампа направить морпехов и нацгвардию в калифорнийский город, чтобы справиться с протестами, тогда как 41% высказываются в пользу этой меры. Тем не менее 37% американцев считают, что протесты в основном характеризуются беспорядками, тогда как 35% полагают, что они проходят скорее мирно. Миграционную политику Трампа, согласно данным опроса, не поддерживают 52% американцев, поддерживают – 37%. Опрос проводился 10 июня среди 1015 взрослых американцев, погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
2025-06-12T18:40
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Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа.
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов в Лос-Анджелесе

39% американцев поддержали протесты в Лос-Анджелесе, 40 выступили против

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе
Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американцы поделились поровну в вопросе поддержки протестов против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе, следует из опроса газеты Washington Post и Университета Джорджа Мейсона.
По этим данным, 39% опрошенных поддерживают протесты в Лос-Анджелесе, тогда как 40% выступают против них, остальные не определились.
При этом 44% респондентов не одобряют решение президента США Дональда Трампа направить морпехов и нацгвардию в калифорнийский город, чтобы справиться с протестами, тогда как 41% высказываются в пользу этой меры.
Тем не менее 37% американцев считают, что протесты в основном характеризуются беспорядками, тогда как 35% полагают, что они проходят скорее мирно.
Миграционную политику Трампа, согласно данным опроса, не поддерживают 52% американцев, поддерживают – 37%.
Опрос проводился 10 июня среди 1015 взрослых американцев, погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
Протесты против миграционной политики в США
© AP Photo / Ethan Swope

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

Протестующий в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

Протесты в Лос-Анджелесе

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В город направили войска Национальной гвардии.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

Конная полиция разгоняет протестующих против миграционной политики США в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 10
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar

Массовые акции прошли и в других штатах.

Столкновения полиции и протестующих против миграционной политики США в Нью-Йорке

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против мигрантов.

© AP Photo / Ethan Swope
1 из 10

Стычки произошли также на фоне сообщений о сокращениях финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полиция начала применять слезоточивый газ против манифестантов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В город направили войска Национальной гвардии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без согласия штата.

© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
5 из 10

Протестующие в Лос-Анджелесе активно сопротивлялись силам правопорядка и возводили баррикады.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме того в городе начались погромы и мародерство.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 10

В нескольких районах города ввели комендантский час.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Массовые акции прошли и в других штатах.

© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
9 из 10

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
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