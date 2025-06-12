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Несколько сотен протестующих остаются в центре Лос-Анджелеса

Несколько сотен протестующих остаются в центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 12.06.2025

Несколько сотен протестующих остаются в центре Лос-Анджелеса

Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре в Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:42:00+03:00

2025-06-12T05:42:00+03:00

2025-06-12T06:37:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - РИА Новости. Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре в Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час, передает корреспондент РИА Новости. Комендантский час начнется в 20.00 (06.00 мск). За полчаса до назначенного времени на улицах города продолжат оставаться сотни человек. Они перекрыли дорогу. Также за 40 минут на телефоны пришло уведомление от властей о наступлении комендантского часа. После этого толпа активистов поредела. Кроме того, сами протестующие организовали раздачу всем желающим индивидуальных наборов с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

лос-анджелес

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие на улицах Лос-Анджелеса после наступления комендантского часа Комендантский час наступил в ряде районов Лос-Анджелеса, но на его улицах - по-прежнему сотни протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T05:42 true PT0M15S

Сотни протестующих в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час Несколько сотен протестующих, выступающих против миграционной политики властей США, остаются в центре Лос-Анджелеса, несмотря на надвигающийся комендантский час (до него - менее получаса, власти разослали соответствующие уведомления на телефоны), передает корреспондент РИА Новости. Тем временем протестующие раздают всем желающим индивидуальные наборы с водой, маской, перчатками, снеком и салфеткой. 2025-06-12T05:42 true PT0M17S

Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция Протестующих в Лос-Анджелесе оттесняет конная полиция, силовики продолжают использовать светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T05:42 true PT0M13S

Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики 2025-06-12T05:42 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии