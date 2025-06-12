https://ria.ru/20250612/ssha-2022412383.html

Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США

Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США - РИА Новости, 12.06.2025

Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США

Сейчас сложно говорить о том, возможно ли продолжение процесса восстановления отношений России и США после окончания президентского срока американского лидера... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T04:39:00+03:00

2025-06-12T04:39:00+03:00

2025-06-12T04:39:00+03:00

в мире

россия

сша

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дональд трамп

александр дарчиев

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Сейчас сложно говорить о том, возможно ли продолжение процесса восстановления отношений России и США после окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Сложно сказать, я не готов делать прогнозы", - сказал Дарчиев журналистам в посольстве РФ. Посол при этом отметил, что со стороны Трампа есть личная заинтересованность в восстановлении отношений между странами.

https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев