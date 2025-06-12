https://ria.ru/20250612/ssha-2022412383.html
Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США
Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США - РИА Новости, 12.06.2025
Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США
Сейчас сложно говорить о том, возможно ли продолжение процесса восстановления отношений России и США после окончания президентского срока американского лидера... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T04:39:00+03:00
2025-06-12T04:39:00+03:00
2025-06-12T04:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Сейчас сложно говорить о том, возможно ли продолжение процесса восстановления отношений России и США после окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Сложно сказать, я не готов делать прогнозы", - сказал Дарчиев журналистам в посольстве РФ. Посол при этом отметил, что со стороны Трампа есть личная заинтересованность в восстановлении отношений между странами.
https://ria.ru/20250612/darchiev-2022399481.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Александр Дарчиев
Дарчиев оценил перспективы восстановления отношений России и США
Дарчиев: сложно говорить о восстановлении отношений России и США после Трампа