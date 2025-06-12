Экс-аналитика ЦРУ приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-аналитик ЦРУ, раскрывший планы Израиля по Ирану, получил три года тюрьмы
© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ Асиф Рахман, раскрывший планы ответного удара Израиля по Ирану в октябре 2024 года, приговорен к трем годам и одному месяцу тюрьмы, сообщает минюст США.
Ранее в январе Рахман признал себя виновным в утечке строго секретных записей с подробным описанием подготовки израильских военных к ответному удару по Ирану осенью 2024 года, что привело к изменению сроков атаки.
"Бывший аналитик ЦРУ сегодня был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения за незаконное хранение и передачу совершенно секретной информации о национальной обороне лицам, которые не имели права на ее получение", - говорится в заявлении, размещенном минюстом на официальном портале.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в октябре 2024 года о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.
СМИ: США расследуют утечку разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану
20 октября 2024, 01:33