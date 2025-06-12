https://ria.ru/20250612/ssha-2022403366.html

Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ

Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025

Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ

Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:46:00+03:00

2025-06-12T01:46:00+03:00

2025-06-12T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал Business Insider со ссылкой на блог корпорации для правительственных клиентов. "Ожидается, что для условий минобороны Microsoft 365 Copilot станет доступен не ранее лета 2025 года... Ведется работа по обеспечению соответствия предложения необходимым стандартам безопасности", - цитирует портал текст документа. Портал также отмечает, что в ходе недавней деловой встречи коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф сообщил подчиненным, что скоро ИИ Copilot подключит некий клиент, располагающий более чем миллионом лицензий на использование Microsoft 365. Альтхофф не назвал его напрямую, но портал подчеркивает, что в США мало подобных клиентов, и Пентагон с 2,1 миллиона военнослужащих и 770 тысячами гражданских сотрудников подходит под это описание. Ранее в мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости внедрения системы управления войсками США на основе ИИ к 2027 году. Позже в том же месяце Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий ИИ для нужд американских военнослужащих.

https://ria.ru/20250612/ii-2021435475.html

https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, пит хегсет, илон маск, microsoft corporation, министерство обороны сша