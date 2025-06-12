Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ
Business Insider: Microsoft готовит специальную версию ИИ Copilot для Пентагона
© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал Business Insider со ссылкой на блог корпорации для правительственных клиентов.
"Ожидается, что для условий минобороны Microsoft 365 Copilot станет доступен не ранее лета 2025 года... Ведется работа по обеспечению соответствия предложения необходимым стандартам безопасности", - цитирует портал текст документа.
Портал также отмечает, что в ходе недавней деловой встречи коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф сообщил подчиненным, что скоро ИИ Copilot подключит некий клиент, располагающий более чем миллионом лицензий на использование Microsoft 365. Альтхофф не назвал его напрямую, но портал подчеркивает, что в США мало подобных клиентов, и Пентагон с 2,1 миллиона военнослужащих и 770 тысячами гражданских сотрудников подходит под это описание.
Ранее в мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости внедрения системы управления войсками США на основе ИИ к 2027 году. Позже в том же месяце Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий ИИ для нужд американских военнослужащих.
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