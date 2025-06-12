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Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
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01:46 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ssha-2022403366.html
Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ
Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2025
Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ
Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:46:00+03:00
2025-06-12T01:46:00+03:00
в мире
технологии
сша
пит хегсет
илон маск
microsoft corporation
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал Business Insider со ссылкой на блог корпорации для правительственных клиентов. "Ожидается, что для условий минобороны Microsoft 365 Copilot станет доступен не ранее лета 2025 года... Ведется работа по обеспечению соответствия предложения необходимым стандартам безопасности", - цитирует портал текст документа. Портал также отмечает, что в ходе недавней деловой встречи коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф сообщил подчиненным, что скоро ИИ Copilot подключит некий клиент, располагающий более чем миллионом лицензий на использование Microsoft 365. Альтхофф не назвал его напрямую, но портал подчеркивает, что в США мало подобных клиентов, и Пентагон с 2,1 миллиона военнослужащих и 770 тысячами гражданских сотрудников подходит под это описание. Ранее в мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости внедрения системы управления войсками США на основе ИИ к 2027 году. Позже в том же месяце Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий ИИ для нужд американских военнослужащих.
https://ria.ru/20250612/ii-2021435475.html
https://ria.ru/20241017/ai-1978384768.html
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в мире, технологии, сша, пит хегсет, илон маск, microsoft corporation, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Пит Хегсет, Илон Маск, Microsoft Corporation, Министерство обороны США
Microsoft готовит специальную версию ИИ для Пентагона, пишут СМИ

Business Insider: Microsoft готовит специальную версию ИИ Copilot для Пентагона

© AP Photo / Ted S. WarrenОфис компании "Microsoft"
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
Офис компании "Microsoft". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Microsoft готовит специальную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Copilot для Пентагона, сообщает портал Business Insider со ссылкой на блог корпорации для правительственных клиентов.
"Ожидается, что для условий минобороны Microsoft 365 Copilot станет доступен не ранее лета 2025 года... Ведется работа по обеспечению соответствия предложения необходимым стандартам безопасности", - цитирует портал текст документа.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
07:00
Портал также отмечает, что в ходе недавней деловой встречи коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф сообщил подчиненным, что скоро ИИ Copilot подключит некий клиент, располагающий более чем миллионом лицензий на использование Microsoft 365. Альтхофф не назвал его напрямую, но портал подчеркивает, что в США мало подобных клиентов, и Пентагон с 2,1 миллиона военнослужащих и 770 тысячами гражданских сотрудников подходит под это описание.
Ранее в мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости внедрения системы управления войсками США на основе ИИ к 2027 году. Позже в том же месяце Хегсет и предприниматель Илон Маск обсудили применение технологий ИИ для нужд американских военнослужащих.
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Осталось несколько лет". Судьба человечества решится не там, где все ждут
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В миреТехнологииСШАПит ХегсетИлон МаскMicrosoft CorporationМинистерство обороны США
 
 
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