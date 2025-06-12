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Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым - РИА Новости, 12.06.2025
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01:00 12.06.2025
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Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично... РИА Новости, 12.06.2025
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2025-06-12T01:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично именно накануне дня России. "Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России", - сообщил Дарчиев в посольстве.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html
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Россия, США, Александр Дарчиев, Дональд Трамп, В мире
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым

Дарчиев: Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться накануне Дня России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично именно накануне дня России.
"Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России", - сообщил Дарчиев в посольстве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
СМИ раскрыли, на что готов Трамп ради России
6 июня, 21:04
 
РоссияСШААлександр ДарчиевДональд ТрампВ мире
 
 
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