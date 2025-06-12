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Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым - РИА Новости, 12.06.2025
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:00:00+03:00
2025-06-12T01:00:00+03:00
2025-06-12T01:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично именно накануне дня России. "Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России", - сообщил Дарчиев в посольстве.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, александр дарчиев, дональд трамп, в мире
Россия, США, Александр Дарчиев, Дональд Трамп, В мире
Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым
Дарчиев: Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться накануне Дня России