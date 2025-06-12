https://ria.ru/20250612/ssha-2022399236.html

Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым

Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым - РИА Новости, 12.06.2025

Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с Дарчиевым

Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:00:00+03:00

2025-06-12T01:00:00+03:00

2025-06-12T01:00:00+03:00

россия

сша

александр дарчиев

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615559_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_8eab985283d2dfe0abd03c3100011230.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться с ним лично именно накануне дня России. "Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России", - сообщил Дарчиев в посольстве.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, александр дарчиев, дональд трамп, в мире