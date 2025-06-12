Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
"Центр" и другие российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1380 военнослужащих.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 10 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских орудий. Уничтожены девять складов боеприпасов, десять станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотников, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 260 беспилотников самолетного типа, в том числе 62 вне зоны спецоперации.
Третья группа вернулась
Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Российских военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем перевезут в Москву, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
В Минобороны России подчеркнули, что готовы обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, но Киев не готов к проведению обменов так же оперативно. Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда.
В российском консульстве в Копенгагене заявили, что Дания пытается дискредитировать прямые переговоры между Россией и Украиной и поддерживает продолжение боевых действий. По словам дипломатов, датские СМИ, ссылаясь на украинские и западные источники, продвигают нарративы о несопоставимо высоких потерях ВС РФ по сравнению с ВСУ. Это, как отметили российские дипломаты, отражает лишь желание заставить общественное мнение поверить в возможность военной победы Украины в случае продолжения конфликта и предоставления киевскому режиму западных вооружений.
Куряне и красный крест
Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, 34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной.
Кроме того, она сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Она также выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы.
Конструктивный подход
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной, говорится в заявлении американского госдепа. Он также выразил надежду на то, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что такая позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в четверг с визитом в Киев для обсуждения продолжения военной помощи Украине, сообщил портал Tagesschau.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрили участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, сообщило Радио и телевидение Черногории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18