https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022549373.html

Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР

Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025

Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T20:42:00+03:00

2025-06-12T20:42:00+03:00

2025-06-12T20:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. "Центр" и другие российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1380 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 10 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских орудий. Уничтожены девять складов боеприпасов, десять станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотников, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 260 беспилотников самолетного типа, в том числе 62 вне зоны спецоперации. Третья группа вернулась Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем перевезут в Москву, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. В Минобороны России подчеркнули, что готовы обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, но Киев не готов к проведению обменов так же оперативно. Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда. В российском консульстве в Копенгагене заявили, что Дания пытается дискредитировать прямые переговоры между Россией и Украиной и поддерживает продолжение боевых действий. По словам дипломатов, датские СМИ, ссылаясь на украинские и западные источники, продвигают нарративы о несопоставимо высоких потерях ВС РФ по сравнению с ВСУ. Это, как отметили российские дипломаты, отражает лишь желание заставить общественное мнение поверить в возможность военной победы Украины в случае продолжения конфликта и предоставления киевскому режиму западных вооружений. Куряне и красный крест Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, 34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной. Кроме того, она сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Она также выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. Конструктивный подход Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной, говорится в заявлении американского госдепа. Он также выразил надежду на то, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что такая позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в четверг с визитом в Киев для обсуждения продолжения военной помощи Украине, сообщил портал Tagesschau. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрили участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, сообщило Радио и телевидение Черногории.

https://ria.ru/20250612/ukraina-2022525186.html

https://ria.ru/20250612/urok-2022507130.html

https://ria.ru/20250612/tramp-2022429168.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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