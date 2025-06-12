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Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022549373.html
Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР
Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2025
Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T20:42:00+03:00
2025-06-12T20:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
марко рубио
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. "Центр" и другие российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1380 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 10 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских орудий. Уничтожены девять складов боеприпасов, десять станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотников, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 260 беспилотников самолетного типа, в том числе 62 вне зоны спецоперации. Третья группа вернулась Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем перевезут в Москву, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ. В Минобороны России подчеркнули, что готовы обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, но Киев не готов к проведению обменов так же оперативно. Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда. В российском консульстве в Копенгагене заявили, что Дания пытается дискредитировать прямые переговоры между Россией и Украиной и поддерживает продолжение боевых действий. По словам дипломатов, датские СМИ, ссылаясь на украинские и западные источники, продвигают нарративы о несопоставимо высоких потерях ВС РФ по сравнению с ВСУ. Это, как отметили российские дипломаты, отражает лишь желание заставить общественное мнение поверить в возможность военной победы Украины в случае продолжения конфликта и предоставления киевскому режиму западных вооружений. Куряне и красный крест Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, 34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной. Кроме того, она сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Она также выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы. Конструктивный подход Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной, говорится в заявлении американского госдепа. Он также выразил надежду на то, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что такая позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в четверг с визитом в Киев для обсуждения продолжения военной помощи Украине, сообщил портал Tagesschau. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрили участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, сообщило Радио и телевидение Черногории.
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова, марко рубио, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова, Марко Рубио, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы РФ, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Спецоперация, 12 июня: ВС России освободили Петровского и Алексеевку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
"Центр" и другие российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1380 военнослужащих.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили села Петровского и Алексеевка в ДНР
Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 10 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских орудий. Уничтожены девять складов боеприпасов, десять станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотников, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 260 беспилотников самолетного типа, в том числе 62 вне зоны спецоперации.

Третья группа вернулась

Третья группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле российско-украинских договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Российских военнослужащих сначала доставили в Белоруссию, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем перевезут в Москву, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
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В Минобороны России подчеркнули, что готовы обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, но Киев не готов к проведению обменов так же оперативно. Таким образом, украинская сторона фактически срывает график обменов, договоренность о котором была достигнута в ходе российско-украинских переговоров 2 июня в Стамбуле.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ под видом эвакуации тел своих сослуживцев пытаются достать с линии боевого соприкосновения на кременском участке фронта в ЛНР тела погибших российских военнослужащих для обменного фонда.
В российском консульстве в Копенгагене заявили, что Дания пытается дискредитировать прямые переговоры между Россией и Украиной и поддерживает продолжение боевых действий. По словам дипломатов, датские СМИ, ссылаясь на украинские и западные источники, продвигают нарративы о несопоставимо высоких потерях ВС РФ по сравнению с ВСУ. Это, как отметили российские дипломаты, отражает лишь желание заставить общественное мнение поверить в возможность военной победы Украины в случае продолжения конфликта и предоставления киевскому режиму западных вооружений.
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Куряне и красный крест

Россия настаивает на том, чтобы представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили удерживаемых Украиной жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По её словам, 34 жителя Курской области все еще удерживаются Украиной.
Кроме того, она сообщила, что обращалась к украинской стороне, чтобы удерживаемые жители Курской области были обеспечены всем необходимым. Она также выразила надежду, что договоренности с Украиной об освобождении жителей Курской области будут реализованы.
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Вчера, 08:38

Конструктивный подход

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной, говорится в заявлении американского госдепа. Он также выразил надежду на то, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что такая позиция Вашингтона, который выступает за диалог с Москвой, совпадает с подходом России.
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в четверг с визитом в Киев для обсуждения продолжения военной помощи Украине, сообщил портал Tagesschau.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории одобрили участие черногорских военнослужащих в миссии Евросоюза по поддержке Украины ЕUMAM UA, сообщило Радио и телевидение Черногории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьТатьяна МоскальковаМарко РубиоВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы РФСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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