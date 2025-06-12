Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 12.06.2025 (обновлено: 17:58 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022510985.html
Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде
Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде - РИА Новости, 12.06.2025
Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде
Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что "мы все одна команда". РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T16:03:00+03:00
2025-06-12T17:58:00+03:00
общество
владимир путин
россия
программа "время героев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022522896_0:336:2954:1998_1920x0_80_0_0_64ef1707984a6622d930dbee8662cb20.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что "мы все одна команда".Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года."Вы с первого дня участия в СВО в моей команде, мы все одна команда", - сказал Путин в ходе встречи.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022522896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1072bc93fae923bb3246ff69216d010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, программа "время героев"
Общество, Владимир Путин, Россия, Программа "Время героев"
Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде

Путин: мы все одна команда с участниками спецоперации с самого первого ее дня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев". 12 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что "мы все одна команда".
Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
"Вы с первого дня участия в СВО в моей команде, мы все одна команда", - сказал Путин в ходе встречи.
Инфографика
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияПрограмма "Время героев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала