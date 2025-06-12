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Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде

Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде - РИА Новости, 12.06.2025

Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде

Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что "мы все одна команда". РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T16:03:00+03:00

2025-06-12T16:03:00+03:00

2025-06-12T17:58:00+03:00

общество

владимир путин

россия

программа "время героев"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что "мы все одна команда".Глава государства в День России встречается с участниками программы "Время героев" в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года."Вы с первого дня участия в СВО в моей команде, мы все одна команда", - сказал Путин в ходе встречи.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, программа "время героев"