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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022479354.html
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:18:00+03:00
2025-06-12T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
часов яр
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии "Азов"*, - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.* Экстремистская организация, запрещена в РФ
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безопасность, россия, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии "Азов"*, - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧасов ЯрКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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