https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022479354.html

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:18:00+03:00

2025-06-12T13:18:00+03:00

2025-06-12T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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часов яр

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии "Азов"*, - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.* Экстремистская организация, запрещена в РФ

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

часов яр

константиновка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф