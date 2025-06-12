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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 12.06.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:18:00+03:00
2025-06-12T13:18:00+03:00
2025-06-12T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии "Азов"*, - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение противнику было нанесено в районах населенных пунктов Минтковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка в Донецкой Народной Республике.* Экстремистская организация, запрещена в РФ
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РИА Новости
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безопасность, россия, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки