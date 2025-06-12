https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022416134.html
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2025
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:43:00+03:00
2025-06-12T05:43:00+03:00
2025-06-12T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058463_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_c0bb6b506c69e7ad092633ca4cd4222a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение наблюдательного пункта ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии продолжают ежедневно уничтожать наблюдательные пункты, пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ. Неоднократно подразделения БПЛА срывали ротацию противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015058463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a8d1b1f1be0a9cf6fdcb08ff9d54002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра