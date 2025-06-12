https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022416134.html

Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2025

Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:43:00+03:00

2025-06-12T05:43:00+03:00

2025-06-12T05:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение наблюдательного пункта ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии продолжают ежедневно уничтожать наблюдательные пункты, пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ. Неоднократно подразделения БПЛА срывали ротацию противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность