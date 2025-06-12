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Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022416134.html
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.06.2025
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:43:00+03:00
2025-06-12T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение наблюдательного пункта ВСУ. В ходе проведения специальной военной операции расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии продолжают ежедневно уничтожать наблюдательные пункты, пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ. Неоднократно подразделения БПЛА срывали ротацию противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Мария МарикянРасчет FPV-дронов
Расчет FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Расчет FPV-дронов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Производя воздушную разведку, расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии выявил наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме, по которому было принято решение ударить FPV-дроном. Расчет выдвинулся в заданный район, где осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Вчера, 23:44
Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение наблюдательного пункта ВСУ.
В ходе проведения специальной военной операции расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии продолжают ежедневно уничтожать наблюдательные пункты, пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ. Неоднократно подразделения БПЛА срывали ротацию противника на правом берегу Днепра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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