https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022415587.html

Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ

Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025

Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ

Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:35:00+03:00

2025-06-12T05:35:00+03:00

2025-06-12T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сумская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

правый сектор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_112dd9965b267305fc1ebee2419214e0.jpg

КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как различных подразделений ВСУ, так и неонацистского движения и иностранных НКО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения ВДВ, расширяя буферную зону на подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области, действуя в районе населенного пункта Басовка, уничтожили сводный отряд боевиков ВСУ, состоявший из представителей различных украинских воинских формирований. На уничтоженных боевиках были обнаружены шевроны связанной с "Правым Сектором"*, Украинской добровольческой армии, 40 "Василькивской" бригады тактической авиации "Призрак Киева", американской НКО", - сказал "Витязь". Он уточнил, что среди опознавательных знаков, обнаруженных у ликвидированных боевиков, были шевроны американских организаций United Help Ukraine и White Stork. "У боевиков ВСУ Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков и их "смертные" жетоны. Кроме того, среди вооружения уничтоженного подразделения обнаружено американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum, использовавшееся украинскими боевиками в качестве противодронного средства", - отметил российский офицер.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, правый сектор