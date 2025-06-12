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Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/spetsoperatsiya-2022415587.html
Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ
Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.06.2025
Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ
Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:35:00+03:00
2025-06-12T05:35:00+03:00
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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как различных подразделений ВСУ, так и неонацистского движения и иностранных НКО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь". "Штурмовые подразделения ВДВ, расширяя буферную зону на подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области, действуя в районе населенного пункта Басовка, уничтожили сводный отряд боевиков ВСУ, состоявший из представителей различных украинских воинских формирований. На уничтоженных боевиках были обнаружены шевроны связанной с "Правым Сектором"*, Украинской добровольческой армии, 40 "Василькивской" бригады тактической авиации "Призрак Киева", американской НКО", - сказал "Витязь". Он уточнил, что среди опознавательных знаков, обнаруженных у ликвидированных боевиков, были шевроны американских организаций United Help Ukraine и White Stork. "У боевиков ВСУ Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков и их "смертные" жетоны. Кроме того, среди вооружения уничтоженного подразделения обнаружено американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum, использовавшееся украинскими боевиками в качестве противодронного средства", - отметил российский офицер.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
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в мире, россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Правый сектор
Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ

Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков с иностранными шевронами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как различных подразделений ВСУ, так и неонацистского движения и иностранных НКО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
"Штурмовые подразделения ВДВ, расширяя буферную зону на подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области, действуя в районе населенного пункта Басовка, уничтожили сводный отряд боевиков ВСУ, состоявший из представителей различных украинских воинских формирований. На уничтоженных боевиках были обнаружены шевроны связанной с "Правым Сектором"*, Украинской добровольческой армии, 40 "Василькивской" бригады тактической авиации "Призрак Киева", американской НКО", - сказал "Витязь".
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Он уточнил, что среди опознавательных знаков, обнаруженных у ликвидированных боевиков, были шевроны американских организаций United Help Ukraine и White Stork.
"У боевиков ВСУ Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков и их "смертные" жетоны. Кроме того, среди вооружения уничтоженного подразделения обнаружено американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum, использовавшееся украинскими боевиками в качестве противодронного средства", - отметил российский офицер.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииПравый сектор
 
 
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