Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков ВСУ
Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков с иностранными шевронами
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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КУРСК, 12 июн - РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, создавая буферную зону в Сумской области, уничтожили под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были шевроны как различных подразделений ВСУ, так и неонацистского движения и иностранных НКО, сообщил РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
"Штурмовые подразделения ВДВ, расширяя буферную зону на подконтрольной киевскому режиму территории Сумской области, действуя в районе населенного пункта Басовка, уничтожили сводный отряд боевиков ВСУ, состоявший из представителей различных украинских воинских формирований. На уничтоженных боевиках были обнаружены шевроны связанной с "Правым Сектором"*, Украинской добровольческой армии, 40 "Василькивской" бригады тактической авиации "Призрак Киева", американской НКО", - сказал "Витязь".
Он уточнил, что среди опознавательных знаков, обнаруженных у ликвидированных боевиков, были шевроны американских организаций United Help Ukraine и White Stork.
"У боевиков ВСУ Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков и их "смертные" жетоны. Кроме того, среди вооружения уничтоженного подразделения обнаружено американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum, использовавшееся украинскими боевиками в качестве противодронного средства", - отметил российский офицер.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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