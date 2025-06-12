https://ria.ru/20250612/sk--2022446480.html

СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025

СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

Следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T10:45:00+03:00

2025-06-12T10:45:00+03:00

2025-06-12T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Устанавливаются обстоятельства ранения молодой женщины при атаке украинских боевиков на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства очередного преступления украинских военнослужащих в Курской области", - сказала Петренко. Подчеркивается, что 7 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Кривицкие Буды Беловского района Курской области, в результате чего молодая женщина получила осколочные ранения. Кроме того, было повреждено ее транспортное средство. Петренко отметила, что пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что она ехала домой из магазина и в момент движения увидела в поле дрон, который проследовал за её автомобилем и взорвался рядом с ним. С полученными ранениями женщина была доставлена в больницу. "Военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля, назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера ущерба. Будут установлены представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и аналогичным преступлениям", - добавила она.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html

https://ria.ru/20250524/sk-2018812328.html

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курская область, беловский район, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия