Рейтинг@Mail.ru
СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/sk--2022446480.html
СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области
СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.06.2025
СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области
Следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T10:45:00+03:00
2025-06-12T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e066b4bd5978f29857c8f3a1b63abb.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Устанавливаются обстоятельства ранения молодой женщины при атаке украинских боевиков на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства очередного преступления украинских военнослужащих в Курской области", - сказала Петренко. Подчеркивается, что 7 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Кривицкие Буды Беловского района Курской области, в результате чего молодая женщина получила осколочные ранения. Кроме того, было повреждено ее транспортное средство. Петренко отметила, что пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что она ехала домой из магазина и в момент движения увидела в поле дрон, который проследовал за её автомобилем и взорвался рядом с ним. С полученными ранениями женщина была доставлена в больницу. "Военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля, назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера ущерба. Будут установлены представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и аналогичным преступлениям", - добавила она.
https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html
https://ria.ru/20250524/sk-2018812328.html
курская область
беловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab952b99c1deab05ebfabcfa0b584f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, беловский район, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК установит обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

СК РФ расследует обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства ранения женщины при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Устанавливаются обстоятельства ранения молодой женщины при атаке украинских боевиков на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) военные следователи устанавливают обстоятельства очередного преступления украинских военнослужащих в Курской области", - сказала Петренко.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске
2 июня, 11:36
Подчеркивается, что 7 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Кривицкие Буды Беловского района Курской области, в результате чего молодая женщина получила осколочные ранения. Кроме того, было повреждено ее транспортное средство.
Петренко отметила, что пострадавшая рассказала военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что она ехала домой из магазина и в момент движения увидела в поле дрон, который проследовал за её автомобилем и взорвался рядом с ним. С полученными ранениями женщина была доставлена в больницу.
"Военными следователями зафиксированы повреждения автомобиля, назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью и размера ущерба. Будут установлены представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому и аналогичным преступлениям", - добавила она.
Последствия обстрела Льгова со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СК раскрыл подробности удара ВСУ по курскому Льгову
24 мая, 09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала