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Прежняя система мироустройства уходит в прошлое, заявил российский дипломат

Прежняя система мироустройства уходит в прошлое, заявил российский дипломат - РИА Новости, 12.06.2025

Прежняя система мироустройства уходит в прошлое, заявил российский дипломат

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин считает, что прежняя система мироустройства бесповоротно уходит в прошлое. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:31:00+03:00

2025-06-12T22:31:00+03:00

2025-06-12T22:31:00+03:00

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин считает, что прежняя система мироустройства бесповоротно уходит в прошлое. "Мы убеждены, что глобальную стабильность можно обеспечить только на основе взаимного уважения, учета интересов всех сторон, отказа от диктата и навязывания чуждых моделей. Сегодняшний мир переживает глубокие, поистине тектонические трансформации. Прежняя система мироустройства бесповоротно уходит в прошлое", - заявил посол во время приема в честь Дня России. По его словам, 12 июня, день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, стал символом нового этапа в непрерывной тысячелетней истории страны. "В основе российской государственности и нашей цивилизационной идентичности лежат традиционные ценности, которые закладывались нашими предками в течение многих веков. Среди таких нравственных ориентиров - нерушимое единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям, взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, но и успеха своей Родины. И, конечно, это патриотизм и преданность отчизне", - заявил посол. По его словам, именно эти ценности вдохновляли поколения предшественников на великие свершения и победы. Он добавил, что значимость этих устоев все более видна на фоне идущей в современном мире агрессивной борьбы за влияние на умы людей, навязывание неолиберальных, а по сути, тоталитарных установок. "Цели этой тактики предельно ясные. Народ, лишенный своей ценностной опоры, проще лишить суверенитета и подчинить. С Россией это не сработало. Наша страна утвердила за собой роль независимого и ответственного участника глобальных процессов. Мы активно продвигаем идеи многополярности, равноправного диалога всех участников международных отношений, соблюдения принципов международного права, бережного отношения к традициям и ценностям различных цивилизаций", - отметил Копыркин. Он добавил, что все больше государств стремятся к укреплению своего суверенитета, к отстаиванию национальных интересов, сохранению культурной и цивилизационной самобытности. "Эти процессы закономерны, поскольку отражают реальное многообразие современного мира и стремление народов к построению более справедливой, равноправной и устойчивой системы международных отношений. Коренные изменения происходят и на евразийском пространстве, выражаясь в динамичном развитии объединений нового типа, основанных на равноправии и культуре консенсуса, а не на палочной дисциплине. В их числе - СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, БРИКС. Эти форматы демонстрируют свою устойчивость, эффективность и способность адаптироваться к новым вызовам", - отметил Копыркин. Он напомнил, также, что в этом году празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Помним о вкладе армянского народа в Великую Победу. Ценим участие армянского руководства и ветеранов в торжественных юбилейных мероприятиях в Москве. По решению глав государств СНГ 2025 год провозглашен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Это решение не просто протокольная формальность, но и напоминание о необходимости твердо отстаивать правду о решающей роли, которую сыграли народы ССР в разгроме немецкого нацизма, а также неустанно бороться с попытками фальсификации истории. Героические прадеды завещали нам выкованную в годы войны формулу, которая актуальна и сейчас: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022227235.html

https://ria.ru/20250612/rossiya-2022212061.html

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россия, армения, сергей копыркин, снг, евразийский экономический союз, шос, в мире