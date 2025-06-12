https://ria.ru/20250612/sboy-2022557885.html

В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой

В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой - РИА Новости, 12.06.2025

В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой

Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, жалуются на работу приложений, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T22:34:00+03:00

2025-06-12T22:34:00+03:00

2025-06-12T23:05:00+03:00

технологии

google

в мире

spotify

технический сбой

интернет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100940/56/1009405685_0:178:2500:1584_1920x0_80_0_0_8926262de469ffee5c794ec8e115cb95.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, жалуются на работу приложений, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.Так, на платформе для прослушивания музыки Spotify наблюдается более 46 тысяч жалоб на 22.18 мск, из них 74% сообщают о плохой работе приложения. В свою очередь жалоб на облачный сервис Google - более 14 тысяч, на Google Meet - 8,6 тысячи, а на сам Google - 10,5 тысяч. В то же время порядка 11 тысяч жалоб насчитывается у игрового сервиса Discord. У платформы Amazon - 6 тысяч жалоб, а у Snapchat - 5,3 тысячи. Пользователи по всему миру жалуются и на другие сервисы, в том числе приложения Pokemon TCG, Cloudflare, Etsy, Box, OpenAI, YouTube и другие.В Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google, в мире, spotify, технический сбой, интернет