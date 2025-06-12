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В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой
В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой - РИА Новости, 12.06.2025
В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой
Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, жалуются на работу приложений, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T22:34:00+03:00
2025-06-12T22:34:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, жалуются на работу приложений, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.Так, на платформе для прослушивания музыки Spotify наблюдается более 46 тысяч жалоб на 22.18 мск, из них 74% сообщают о плохой работе приложения. В свою очередь жалоб на облачный сервис Google - более 14 тысяч, на Google Meet - 8,6 тысячи, а на сам Google - 10,5 тысяч. В то же время порядка 11 тысяч жалоб насчитывается у игрового сервиса Discord. У платформы Amazon - 6 тысяч жалоб, а у Snapchat - 5,3 тысячи. Пользователи по всему миру жалуются и на другие сервисы, в том числе приложения Pokemon TCG, Cloudflare, Etsy, Box, OpenAI, YouTube и другие.В Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.
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технологии, google, в мире, spotify, технический сбой, интернет
Технологии, Google, В мире, Spotify, технический сбой, Интернет
В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой
Downdetector: в онлайн-сервисах, включая Spotify и Google произошли сбои